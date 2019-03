Le Lausanne-Sport patine toujours

Le Lausanne-Sport n'a décidément toujours pas trouvé la bonne formule. Même après huit mois de compétition. Samedi, à la Pontaise, la troupe de Giorgio Contini a logiquement dominé l'avant-dernier du classement (21 tirs à 9, 7 cadrés à 3), mais il a toujours manqué le dernier geste ou la dernière passe pour passer l'épaule. Du coup, c'est Servette, attendu dans les Plaines-du-Loup mercredi pour un derby qui a ainsi perdu un poil de saveur, qui rigole et fonce vers la promotion.

Ce qui devait arriver, quand on domine stérilement pendant longtemps, arriva à la 37e minute. Sur un bon centre venue de la droite, Guidotti, abandonné par la défense vaudoise, a eu tout le temps pour ajuster sa tête. Le ballon a frappé le poteau de Castella, mais le Tessinois, toujours aussi tranquille, a poussé le cuir au bon endroit d'un plat du pied synonyme d'efficacité. Le LS a heureusement pu rentrer dans les vestiaires un peu plus sereinement, grâce à Buess. L'ancien St-Gallois a dû s'y reprendre à trois fois, mais a fini par enfin mettre son premier but sous les couleurs lausannoises.

Margiotta ovationné

Avant comme après ce 1-1, le LS avait pourtant eu quelques opportunités de se rendre la rencontre plus facile. A la 21e, bien lancé par Buess, Koura avait trop croisé sa frappe. Sept minutes plus tard, le Français n'avait pas réussi à s'emmener le cuir et buté sur le dernier rempart tessinois. Mossi a encore dû s'employer ensuite sur une frappe enroulée de Dominguez (48e). Il était ensuite battu sur le tir puissant de Buess à la 55e, mais sa transversale est venue à sa rescousse.

L'entrée de l'ancien banni Margiotta peu après l'heure de jeu - sous une étonnante ovation des 2742 spectateurs de la Pontaise - en lieu et place du capitaine Pasche n'y a strictement rien changé. A part quelques cafouillages en toute fin de rencontre, Lausanne a une nouvelle fois manqué d’imagination. Dire que de l'autre côté du terrain, Brivio a manqué seul à 5 mètres à la 62e...

Lausanne - Chiasso 1-1 (1-1)

La Pontaise, 2742 spectateurs. Arbitres: Turkes; Zeder/Erni.

Buts: 37e Guidotti 0-1. 39e Buess 1-1.

Lausanne: Castella; Boranijasevic, Loosli, Nganga, Flo (87e Gétaz); Kukuruzovic, Pasche (67e Margiotta); Puertas (58e Oliveira), Dominguez; Buess, Koura (75e Silva).

Chiasso: Mossi; Iberdemaj, Perico, Martignoni, Alessandrini, Brivio; Milosavljevic, Charlier, Guidotti (58e Belometti); Malinowski (67e Pollero, 92e Lurati), Milinceanu.

Notes: Lausanne sans Geissmann, Cabral, Nanizayamo (blessés), Zeqiri et Brandao (avec les M21) ni Ndoye (non convoqué). Chiasso sans Bahloul, Josipovic ni Giorno (blessés).

Avertissements: 25e, Pasche (jeu dur). 37e, Guidotti tire sur le poteau. 55e, Buess tire sur la transversale.

(nxp)