Le Stade Nyonnais s'adjuge le derby avec la manière

Le Stade Nyonnais n’avait jamais gagné aux Peupliers depuis l’ascension de Bavois en Promotion League. Une anomalie corrigée samedi, lors du quatrième déplacement des Nyonnais dans la Plaine de l’Orbe. La troupe de Ricardo Dionisio s’est imposée 2-5 avec la manière et en se faisant franchement plaisir aux avant-postes.

Les Jaune et Noir ont pourtant dû faire face à un immense coup dur à la 23 e minute. Le genre de coup du sort qui aurait plombé plus d’une équipe. Les Nyonnais auraient pu bénéficier d’un penalty à la suite d’une main involontaire mais flagrante d’Arnaud Bühler dans sa surface. L’arbitre a décidé de se montrer clément envers le défenseur central bavoisan. Sur le contre, Mehmed Begzadic lançait parfaitement Adrian Alvarez dans la profondeur. «Alva» ne tremblait pas pour tromper Maxime Brenet et inscrire le 2-1, son septième but de l’exercice déjà.

Les Bavoisans inquiétent

Une scène qui faisait suite à un début de match très animé. Timothie Zali a ouvert le score pour Bavois d’un coup de tête après moins de deux minutes. Idriz Bega lui a répondu quatre minutes plus tard. La rencontre partait sur de solides bases. Reste que les Stadistes ont montré infiniment plus de caractère que les Nord-Vaudois samedi. Ce qui leur a, d’abord, permis de revenir au score avant la pause grâce à Jordi Nsiala, qui a très facilement pu trouver un angle de tir pour tromper Robin Enrico. Les Bavoisans n’ont pas trouvé le remède à leur passivité durant le quart d’heure de répit. Au contraire. Mergim Qarri, après un joli numéro avec Idriz Bega, donnait l’avantage à ses couleurs dès la reprise (48e ).

Il faut le dire: les visiteurs ont régalé en seconde période. L’action du 2-3 était splendide et ça n’a de loin pas été la seule inspiration nyonnaise. Tout le monde s’est fait plaisir, à l’image d’Adler Da Silva sur le 2-4 (69e ), inscrit d’un bon tir à ras terre. La conclusion de Fabio Gomes sur la cinquième et dernière réussite valait elle aussi le détour. Une victoire qui rassure après la contre-performance du week-end dernier contre Münsingen. À l’inverse, les Bavoisans inquiètent, eux que ne parviennent plus à gagner et qui semblent avoir bien peu de solutions à disposition pour rebondir.

Bavois - Stade Nyonnais 2-5 (2-2)

Terrain des Peupliers, 160 spectateurs. Arbitre: Anojen Kanagasingam.

Buts: 2e Zali 1-0; 6e Bega 1-1; 23e Alvarez 2-1; 39e Nsiala 2-2; 48e Qarri 2-3; 69e Da Silva 2-4; 85e Gomes 2-5.

Bavois: Enrico; Kurtic, Zali, Bühler, Dangubic (66e Ndebele); Beynié, Boillat (72e Bovay); Begzadic; Alvarez, Savic (74e Djalo), Gauthier. Entraîneur: Bekim Uka.

Stade Nyonnais: Brenet; Londono, Kadima, Baron, Rugovaj; Da Silva (74e Gomes), Guyon, Stevanovic (66e Bamba), Qarri; Nsiala (66e Vieira), Bega (86e Hysenaj). Entraîneur: Ricardo Dionisio.

Avertissements: Boillat (jeu dur, 38e ), Kadima (jeu dur, 51e ), Beynié (63e , jeu dur), Bovay (81e, jeu dur).