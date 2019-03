Le Team Vaud M21 serein face à Meyrin

Team Vaud M21 a obtenu une victoire méritée face à Meyrin samedi après-midi au Bois-Gentil. L’équipe d’Ilija Borenovic a fait un pas de plus en direction des finales, mais surtout, elle a livré une prestation très aboutie, dominant une équipe de Meyrin incapable de se montrer dangereuse avant la 86e et la réduction du score sur penalty par Matt Moussilou. Les hommes de Jean-Philippe Lebeau ont alors pressé en toute fin de match et ont provoqué plusieurs situations chaudes devant le but lausannois, sans réussir à tromper Diego Berchtold.

Les jeunes Lausannois ont ouvert la marque par Theo Rochat, au rebond d’une frappe de Loris Mettler mal maîtrisée par Fabio Monteiro (30e, 1-0) et ils ont assuré leur victoire à la 70e grâce à Andi Zeqiri, entré en jeu à la 55e. L’international suisse M21, de retour de blessure, a conclu une contre-attaque éclair emmenée notamment par le très prometteur ailier Isaac Schmidt.

Le Team Vaud aurait d’ailleurs pu se mettre à l’abri plus vite grâce à un penalty obtenu par Josias Lukembila à la 52e, mais Giancarlo Negro, deuxième tireur sur la liste, a insisté pour frapper. Fabio Monteiro a choisi le bon côté et sorti le tir de l’avant-centre genevois du Team Vaud, qui est sorti trois minutes plus tard, la tête basse.

Meyrin, malgré son impressionnant potentiel offensif (Drilon Pacarizi, Matt Moussilou et Alexandre Valente d’entrée, avec Cédric Tsimba sur le banc!), n’a pas réussi à bousculer la défense vaudoise avant la toute fin de match. Il faut dire que la charnière à disposition d’Ilija Borenovic avait une certaine allure: Gonçalo Brandao et Jérémy Manière! A noter que le premier nommé est sorti à l’heure de jeu, comme prévu. Il devrait être tout bientôt de retour dans le contingent de Giorgio Contini, ce qui est forcément une bonne nouvelle pour le Lausanne-Sport.

En attendant, Loris Mettler (dont la réaction en vidéo est à retrouver ci-dessus) et ses coéquipiers font la bonne affaire du week-end en 1re ligue en s'emparant de la deuxième place devant Lancy. Meyrin est désormais quatre points derrière, mais avec un match en moins. (nxp)