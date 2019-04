Le Team de Cruz forge une nouvelle médaille de bronze

On pourrait, pour célébrer leur nouvel exploit, ne retenir qu’un coup de carambole magistral, la pierre précieuse que Benoît Schwarz, en finisseur patenté, a transformée en médaille de bronze contre le Japon (8-4). Mais ce serait faire injure à ses trois autres complices, Valentin Tanner, l’espiègle que la compétition exalte et transfigure, Peter de Cruz, le stratège flegmatique, et Sven Michel, le maçon d’Interlaken venu apporter sa brique à l’édifice après la retraite post-olympique de Claudio Pätz. Non, c’est en se mettant en quatre que ces sportifs admirables jouent et gagnent comme un seul homme, loin du star-system et de sa gloire hypertrophique.

Porter aux nues une telle prouesse, ce serait aussi réduire la performance des curleurs suisses à une seule inspiration – fût-elle géniale – quand c’est d’abord dans l’abnégation et l’endurance qu’ils ont forgé cette nouvelle breloque. Quatorze matches, près de quarante heures sur la glace, un millier de pierres lancées – soit vingt tonnes de granit au bout des bras – et d’innombrables coups de balai, de quoi ripoliner la Riponne et le tarmac de Cointrin, voilà ce qu’il leur a fallu d’efforts pour faire d’une maison de glace une demeure de rêve. «Ça a été une rude semaine, mais on n’a jamais fini déglingués. On était bien préparés, toujours prêts à remettre la compresse. Le mérite en revient aussi à notre staff», confie Valentin Tanner.

«Mieux qu'un coup de pied au derrière»

Voilà donc les Genevois à nouveau sur le podium et l’on ressort les trompettes. L’hymne à la joie est pourtant rayé. Il rabâche le «Du gamla, du fria». Il aurait pu faire vibrer le «O Canada», mais le Suédois Niklas Edin, désormais quadruple champion du monde, a ruiné les illusions de Kevin Koe et du public de Lethbridge en dominant la finale 7-2.

Les voilà donc, plus bronzés que jamais, comme déjà à Pékin, Edmonton et aux JO de PyeongChang. Et dire qu’ils ont été à deux doigts d’écarter l’équipe canadienne en demi-finale (5-6). La frustration n’est-elle pas plus forte que tout autre sentiment? Pour répondre, c’est Valentin Tanner qui s’y colle. Le lead a le sens de la réplique. Il pourrait citer Stephan Eicher et son «Ni remords ni regrets». Il le dit à sa façon: «Terminer 3e d’un championnat du monde aussi disputé, cela reste une grande fierté. Il y a dix autres équipes qui auraient voulu être à notre place. Une médaille de bronze, c’est quand même mieux qu’un coup de pied au derrière!»

On insiste, l’occasion était pourtant si belle d’atteindre la finale. Enfin! «Oui, bien sûr, on a eu la rage. Qui sait, le titre était même à notre portée. Mais aujourd’hui, ce qu’il faut retenir, c’est qu’on a disputé un match de fous, d’une formidable intensité. La patinoire était bondée et tout le monde était contre nous. On a kiffé! Et puis, contre le Japon, on a su rattraper nos conneries et forcer le destin.»

Valentin Tanner ne veut retenir que le meilleur. Les frissons et les gages d’avenir. «Au bilan, il y a la médaille et surtout la manière. On poursuit notre progression, Sven Michel s’est intégré à l’équipe plus vite qu’on pouvait le penser. C’est de bon augure pour la suite.» La suite, c’est ce mardi déjà, avec un Grand Slam à Toronto. Tokyo 2022, c’est un peu plus loin… (24 heures)