Le Tour de Suisse passe aussi à la trappe

Le Tour de Suisse 2020, prévu du 7 au 14 juin prochains entre Frauenfeld et Andermatt - avec un furtif passage en Romandie, à Moudon, les 10 et 11 -, n'aura pas lieu. L'organisateur a annoncé vendredi son annulation et son report à 2021, quasiment avec le même tracé. Il a ainsi pris les devants des autorités fédérales qui auraient, sans doute, de toute façon pris leur roue.

«C'est avec le coeur lourd que nous avons pris cette décision, à cause du nouveau coronavirus, a regretté Oliver Senn, le co-manager de la direction du Tour de Suisse. Nous pensons toutefois que c'est la meilleure solution pour la sécurité des participants, des fans et des sponsors. Pour nous, il est aussi important de nous assurer de la possibilité de continuer à organiser cette boucle dans le futur.»

Le comité du TdS a ajouté qu'à l'instar du Tour de Romandie, dont le tracé de 2021 devrait ressembler à celui qui n'a pas pu se courir cette année, la future édition ne comportera «que peu de changement par rapport à ce qui était prévu en 2020». Des discussions avec les villes-étapes sont déjà en cours.

Les dates de l'édition future ne sont pas encore connue, car le calendrier du World Tour UCI est en cours d'élaboration, dans la foulée du report d'une année des JO de Tokyo. Le Tour de Suisse devrait tout de même se courir comme d'habitude vers la mi-juin.

Cette nouvelle n'en est pas une bonne pour les organisateurs du Tour de France, qui osent encore rêver à un départ de Nice à la fin du mois de juin. Le peloton du World Tour n'a, en effet, plus grand chose à se mettre sous les roues, après les annulations du Critérium du Dauphiné et du Tour de Suisse, pour se préparer au plus grand événement du calendrier. Le domino devient gentiment injouable.