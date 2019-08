Le Vaudois Maillefer et les siens qualifiés pour Tokyo

Reversé dans la finale B, samedi aux championnats du monde de Linz-Ottensheim (Aut), le quatre de pointe sans barreur suisse n’est pas passé loin de la victoire de cette course de classement. Avec Markus Kessler, Paul Jacquot, Augustin Maillefer et Joel Schürch, le bateau suisse (6’08’’13) n’a été devancé que par les Néerlandais (6’07’’45). Voilà qui permet au quatuor de prendre la 8e place de l’épreuve et surtout de se qualifier pour les Jeux olympiques de l’été prochain à Tokyo.

L'ambiance est en revanche moins festive pour les Suissesses Frédérique Rol et Patricia Merz. La Vaudoise et la Zougoise (toutes deux 26 ans) ont fini à la 5e place de la finale B en deux de couple poids léger. Une performance qui leur vaut le 11e rang final et qui ne suffit pas, pour l’heure, à qualifier l’équipage pour les Jeux olympiques. Pour ça, les deux rameuses auraient dû remporter cette finale B. Elles auront certainement des regrets, dans la mesure où elles avaient mené la course jusqu'aux 1500m.