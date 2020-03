Le basket suisse prend un ultime temps-mort

C’est au tour de la sphère orange de se «dégonfler» et aux championnats helvétiques de prendre un ultime temps-mort dans cette saison également contaminée par le coronavirus. Au vu des dernières décisions et réglementations plus strictes des cantons et de la propagation de cette pandémie, il n’y aura aucun champion déclaré pour ce drôle d’exercice, ni finales de Coupe de Suisse qui devaient avoir lieu le 18 avril à Fribourg.

Ainsi en ont décidé, à l’unanimité, tous les dirigeants de Swiss Basketball ce jeudi soir lors d’une conférence téléphonique. Face à cette crise sanitaire sans précédent, tous les présidents des compétitions de SB League et de SB League Women n’ont pas eu d’autres choix que de mettre un terme aux rencontres de toutes les compétitions de basket dans notre pays. Celles concernant les parties de deuxième division, de première ligue et du mouvement jeunesse ont, quant à elles, été suspendues jusqu’à nouvel avis. Reprendront-elles? Pas sûr.

Selon Giancarlo Sergi, président Swiss Basketball, «la discussion a été très constructive», précisant que tous les membres de la fédération étaient forcément conscients que «le basket suisse devait répondre du mieux possible aux mesures des autorités. de préserver la santé des joueuses, des joueurs et du public.»

Même si les conséquences financières seront catastrophiques pour les clubs, «l’arrêt des championnats était la seule issue possible». M. Giancarlo Sergi a toutefois promis de les aider pour regonfler cette sphère orange qu’il aime tant.