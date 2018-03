Le choc au sommet pour Houston

Plus rien ne semble arrêter la formidable marche en avant de Houston en saison régulière. Même pas une équipe qui restait sur treize victoires de rang !

Les Rockets ont, en effet, mis un terme à la remarquable série de Portland. Grâce aux 42 points de James Harden, les Rockets se sont imposés 115-111 dans l'Oregon. Ils ont cueilli un sixième succès de rang. Ils ont, surtout, remporté 23 des 24 derniers matches qu'ils ont livrés.

Clint Capela est resté en retrait dans ce choc au sommet de la Conférence Ouest. Aligné durant 24 minutes, le pivot genevois a marqué 5 points et a pris 6 rebonds pour un différentiel de -4. La «discrétion» de Clint Capela n'a pas porté à conséquence dans la mesure où James Harden fut une fois de plus décisif. Auteur de 42 points, le barbu le plus célèbre de la NBA a, ainsi, marqué les neuf derniers points de son équipe de la première mi-temps et les neuf premiers de la seconde. Il a, surtout, réussi deux tirs primés dans le «money time» qui ont brutalement fermé la porte au nez aux Trail Blazers. (ats/nxp)