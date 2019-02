Le combiné alpin reste au programme des Mondiaux

Le Comité exécutif alpin de la FIS a proposé au Conseil de remplacer les épreuves alpines combinées par des épreuves parallèles individuelles lors des futurs Championnats du monde, de la Coupe du monde et des Jeux olympiques d'hiver. Le Conseil s’est penché sur la question depuis novembre 2018.

Bernhard Russi (président du Comité alpin), Ken Read (président du groupe de travail concernant le parallèle) ont rendu le verdict du Board mercredi.

Après des délibérations approfondies, le Conseil a décidé d'inclure le parallèle individuel et le combiné alpin dans le programme des Championnats du monde de ski alpin 2021 à Cortina (Ita). De plus, un groupe de travail du Conseil examinera le format du combiné alpin et les stratégies en ce qui concerne sa présence dans le calendrier de la Coupe du monde. (nxp)