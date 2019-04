Le derby nord-vaudois, c'est ce samedi

Chaque vendredi, «24 heures» vous propose sa présentation du week-end dans le football vaudois d'élite, en six points.

L'endroit où il faut être

Il est là! Le derby nord-vaudois est de retour ce samedi après un épisode un brin décevant à l'aller (0-0 à Bavois). Le FCB est en grande forme et adore embêter son grand voisin, ce qu'il essaiera de faire ce week-end encore au Stade Municipal. Les relations entre Mario Di Pietrantonio et Jean-Michel Viquerat se sont réchauffées ces dernières années et même le double transfert de Muamer Zeneli et de Sébastien Le Neün, qui ont tous deux quitté Bavois pour Yverdon l'été dernier, n'est pas venu créer une grande polémique. Les deux hommes ont appris à vivre ensemble mais, bien sûr, YS rêve de quitter au plus vite cette Promotion League où il se sent à l'étroit. Bavois, lui, veut s'y implanter sur le long terme et le fait plutôt bien. Deux clubs et deux philosophies s'affrontent ce dimanche, et YS doit se méfier: il souffre toujours lors de ces matches.

A noter que le dernier choc entre les deux équipes au Stade Municipal coïncide avec les adieux de Djibril Cissé au public yverdonnois. Guy Roux avait fait le déplacement spécialement et l'avant-centre français, meilleur buteur de Promotion League, avait... raté un penalty, ce qui ne lui arrive quasiment jamais!

Yverdon Sport - Bavois, Promotion League, samedi 6 avril à 17h30 au Stade Municipal

La question

Le FC Stade-Lausanne-Ouchy sera-t-il promu sportivement avant de l'être administrativement? Pas impossible, puisque la décision de la commission des licences interviendra le 29 avril en première instance. Il restera alors quatre matches et vu que le SLO compte dix-huit points d'avance sur Yverdon, il y a fort à parier que ce sera le cas. Reste à rester invaincu le plus longtemps possible et le déplacement de dimanche à Münsingen a tout du piège. Mais bon, vu que rien ne résiste à Yanis Lahiouel et à ses coéquipiers, cet obstacle là a tout pour être franchi aisément. Ce devrait être un peu plus compliqué juste après avec un enchaînement de matches contre Bellinzone et Yverdon.

FC Münsingen - FC Stade-Lausanne-Ouchy, Promotion League, dimanche 7 avril à 14h30 au Sandreutenen

L'info

Ce n'est pas un scoop, l'AC Bellinzone joue à Giubiasco depuis le début de l'année 2019. Son stade est en réfection pour un montant de 3,1 millions et sera bientôt éligible pour la Challenge League, l'objectif avoué du club tessinois pour la saison prochaine. Cette saison, l'ACB veut simplement terminer le plus haut possible afin de préparer un prochain exercice qui devra être celui du retour dans la Swiss Football League. Ce dimanche, il devrait y avoir du monde pour la réception du Stade Nyonnais même si la récente défaite à Bavois (3-2) est assez mal passée du côté tessinois. Ce choc entre le 3e et le 4e du championnat, qui partagent le même nombre de points (36) a toute son importance en vue de la lutte pour le podium. Bellinzone et Nyon se trouvent quatre points derrière Yverdon (2e).

AC Bellinzone - Stade Nyonnais, Promotion League, dimanche 7 avril à 14h30 au Comunale de Giubiasco

La citation

«C'est le match contre Naters qui compte. On doit jouer notre vie.» Antonio D'Attoli avait déjà prévenu, avant même d'affronter Echallens dimanche dernier: le match qui comptait était celui d'après. Les Lausannois (12e) ont l'occasion de prendre grandement leurs distances avec la barre, puisqu'en battant Naters (11e), ils passeraient devant les Haut-Valaisans, mais surtout mettraient une grosse pression sur Thoune II (13e, premier relégable) qui joue chez le leader carougeois. Dimanche matin, Azzurri peut se réveiller avec neuf points d'avance sur la relégation, mais attention: la dernière fois que les hommes d'Ali Kokollari pouvaient faire le break, rien n'a été dans leur sens. Ils avaient concédé un nul décevant face à Fribourg (2-2) alors que Thoune II démolissait Team Vaud M21 (4-0). Interdiction de parler trop vite, donc. Et battre Naters sera tout sauf facile, d'ailleurs.

Azzurri 90 LS - FC Naters Oberwallis, 1re ligue, samedi 6 avril à 17h à Chavannes-près-Renens

Le joueur à suivre

Ilija Borenovic va-t-il titulariser Giancarlo Negro à la pointe de l'attaque de Team Vaud M21 ce samedi? L'avant-centre de 21 ans reste sur un match très frustrant face à Meyrin avec un penalty manqué et une grosse occasion ratée. S'il a l'occasion de réagir face à Vevey, alors Manuel Kanté et Roberto Elefante feraient bien de se méfier. Le jeune homme va vouloir prouver que ce manque de réussite contre Meyrin n'était qu'un accident. Vevey, six points derrière Team Vaud, n'est pas encore écarté de la course aux finales, mais n'a plus le droit à l'erreur. Depuis le début du deuxième tour, les Veveysans s'accrochent, restant à distance sans parvenir à revenir. Sur les sept derniers matches, ils recevront quatre fois en Copet, où ils sont redoutables, et se déplaceront trois fois. Ils ont le droit d'y croire encore, mais commencer par battre Team Vaud ce samedi est une nécessité.

FC Vevey United - Team Vaud M21, 1re ligue, samedi 6 avril à 17h30 en Copet

Le chiffre

Trois. Comme le nombre de points d'avance du FC Echallens Région (3e) sur Meyrin (5e), où il se déplace ce samedi. Les Genevois comptent un match de moins et peuvent donc revenir à hauteur des Challensois en cas de victoire. Battu 1-4 à l'aller aux Trois-Sapins un soir de semaine où rien n'allait dans son sens, le FC Echallens Région veut cependant sa revanche. Et rester plus que jamais dans la course aux finales.

Meyrin FC - FC Echallens Région, 1re ligue, samedi 6 avril à 18h aux Arbères (nxp)