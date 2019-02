Le dernier baroud d’honneur du roi Marcel Hirscher

Était-ce là son dernier grand coup d’éclat? La dernière sortie internationale du plus grand dominateur de l’histoire du ski alpin? Une fois la médaille d’or du slalom solidement accrochée à son cou, Marcel Hirscher a laissé planer un doute glaçant – ou réjouissant, c’est selon. «Ces Championnats du monde étaient très vraisemblablement les derniers de ma carrière.» Ce n’est pas la première fois que l’homme exprime une lassitude. Durant l’été, il a avoué s’être franchement posé la question. À l’aune de son nouveau statut de père, ses priorités étaient bouleversées. Et face à l’accomplissement que représente une troisième médaille d’or dans la plus technique des disciplines, exploit que seul l’immense Ingemar Stenmark avait réalisé jusque-là, le doute l’a à nouveau saisi. «Là, je suis lessivé, confiait Hirscher, malade durant une bonne partie de la semaine avant de retrouver de l’influx pour l’épreuve dominicale. Je vous prie de croire que je suis vraiment très heureux, parce que je sais que ça ne se voit pas sur mon visage. Franchement, juste là, ma motivation n’est plus ce qu’elle était. Il reste encore quelques courses cette saison et ensuite je prendrai ma décision.»

Prestation de gala

Après Aksel Lund Svindal et Lindsey Vonn, heureux retraités de ces Mondiaux, ce serait assurément un coup dur pour le cirque blanc. Ce d’autant plus qu’au contraire de ses deux illustres contemporains, le roi Marcel en a encore pas mal sous le pied, à l’instar d’un premier parcours où il a relégué la concurrence à ses études. «C’est sans doute une des meilleures manches de ma carrière, confirmait le Salzbourgeois. Elle a été piquetée par mon coach, et il a vraiment taillé un tracé pour mes qualités. Je me sentais comme à la maison sur cette piste.» Fort de son avantage, Hirscher se contentera de gérer sur le second parcours, ne signant que le 25e temps de manche. La maîtrise, encore et toujours.

Avec sa prestation de gala, l’Autrichien a délivré son pays. Celui-ci n’avait pas encore remporté le moindre titre mondial à Åre, jusqu’à cette ultime épreuve. Hirscher lui a évité de subir un affront: comme à Schladming en 2013, il a enfilé son manteau parfaitement imperméable à la pression pour offrir un bouquet final. «À Schladming, avec les Mondiaux à la maison, j’avais vraiment énormément de pression, ce n’est pas vraiment comparable», notait encore celui qui s’attribuera très vraisemblablement au terme de la saison son huitième grand Globe de cristal consécutif. «Juste là, c’est la satisfaction d’avoir rempli ma mission qui prédomine. Mais à chaque année qui passe, je vieillis, et à chaque fois, c’est plus difficile.» Difficile, les Suisses ne lui ont pas assez rendu la tâche. Des trois slalomeurs helvétiques capables de pousser Hirscher dans les cordes, tous sont partis à la faute au même endroit sur le premier tracé. Au premier rang d’entre eux, Daniel Yule, qui a connu l’élimination alors qu’il n’était pas loin des temps de passage du lauréat du jour. «Je n’ai aucun regret, soufflait le skieur du val Ferret. Ma saison était déjà réussie, je voulais mettre la cerise sur le gâteau en dérochant une médaille. Aux Mondiaux, il n’y a que ça qui compte. Et pour y parvenir, il faut prendre des risques.»

Bilan suisse honorable

La même réflexion a guidé les spatules de Ramon Zenhäusern. Le géant de Viège était lui aussi dans les chronos d’Hirscher lorsqu’il a commis un écart. Le Haut-Valaisan parvenait toutefois à se reprendre pour finir sa manche avant de signer une belle remontée sur le second tracé et d’échouer au cinquième rang final. «C’est clair que sans cette erreur, qui ne me coûte pas loin de deux secondes, je serais sur le podium, lâchait Zenhäusern. Reste que j’ai fait mon maximum et cette cinquième place, si elle ne me rapporte pas de médaille, me donne confiance en mon potentiel. Mais je vais quand même quitter Åre avec de belles émotions, notamment grâce à la médaille d’or du Team Event.»

Excellent quatrième du slalom géant, Loïc Meillard n’a cette fois pas pu rivaliser avec les cadors. Lui aussi commettait une erreur lourde de conséquence. «Je sortais d’un mois de janvier compliqué en slalom, je savais que ce serait difficile», se contentait d’expliquer le skieur d’Hérémence. Avec la cinquième place de Zenhäusern, les quatrièmes de Meillard, donc, et de Beat Feuz samedi dernier en descente, ou encore l’élimination de Holdener en slalom (lire ci-contre), la Suisse est passée très près d’offrir un bilan resplendissant. Il reste néanmoins tout à fait honorable et lui permet de figurer en tête du classement des médailles, ce qui n’était plus arrivé depuis dix ans et les Mondiaux de Val d’Isère. (nxp)