Le jackpot pour Mikaela Shiffrin

Mikaela Shiffrin n'est pas contentée pas de dominer le classement de la Coupe du monde. L'Américaine a fait une razzia sur le prize-money pour terminer l'hiver avec 702'774 francs de plus sur son compte en banque.

Ce chiffre fait désormais office de record puisqu'il dépasse de près de mille francs celui de Tina Maze lors de l'hiver 2012/13. La Slovène aux 24 podiums cette saison-là avait amassé 701'797 francs. Mikaela Shiffrin fait mieux que Marcel Hirscher avec plus de 30'000 francs de plus. L'Autrichien a accumulé 669'681 francs dans la quête de son septième grand globe.

Derrière Mikaela Shiffrin, on retrouve Wendy Holdener. La Schwytzoise a remporté le classement du combiné et terminé 2e du général et du classement du slalom. Elle a récolté 273'794 francs. Chez les messieurs, Beat Feuz est 3e avec 260'875 francs.

Classement du prize-money.

Messieurs: 1. Marcel Hirscher (AUT) 669'681.-. 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 345'071.-. 3. Beat Feuz (SUI) 260'875.-. Puis: 14. Ramon Zenhäusern (SUI) 84'496. -.

Dames: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 702'774.88. 2. Wendy Holdener (SUI) 273'794.-. 3. Lindsey Vonn (USA) 264'430.-. Puis: 12. Lara Gut (SUI) 121'264.-. 18. Jasmine Flury (SUI) 65'805.-. 20. Mélanie Meillard (SUI) 53'465.-. (ats/nxp)