Le match amical en Grèce pourrait être déplacé

Le match amical que l'équipe de Suisse doit jouer vendredi 23 mars en Grèce n'aura peut-être pas lieu comme prévu à Salonique. La partie pourrait être déplacée à Athènes, voire ailleurs.

Incidents graves

Les événements qui plombent le football grec depuis plusieurs mois, et notamment les incidents de dimanche lors de PAOK Salonique - AEK Athènes, incitent les responsables de la Fédération à éviter d'aller jouer à Salonique. Une délégation de la FIFA doit inspecter tout prochainement le dispositif de sécurité dans le stade Toumba.

Selon les médias grecs, le stade olympique d'Athènes pourrait accueillir le match contre la Suisse. Mais l'enceinte d'Olympiakos Pirée et celle d'Héraklion en Crète sont aussi présentées comme des alternatives possibles.

Championnat suspendu

Le championnat de Grèce a été suspendu lundi par le gouvernement. Cette décision est la conséquence des incidents de dimanche, quand le président du PAOK Salonique est entré sur la pelouse armé d'un pistolet et a menacé l'arbitre, coupable selon lui d'avoir annulé un but de son équipe. Le match contre AEK Athènes avait alors été interrompu.

Meanwhile in Greece the oligarch owner of a major football team (half Russian, ex-MP of Putin's party) enters the stadium with a gun, yells at the referee "You are dead" and is never arrested. pic.twitter.com/3OzOea4hRi