Le match le plus long de l'histoire en KHL

Le CSKA Moscou et le Jokerit Helsinki ont livré le match le plus long de l'histoire de la KHL. Les Finlandais se sont imposés 3-2 à Moscou grâce à une réussite de Mika Niemi après 2'09'' de jeu dans la... cinquième prolongation lors de l'acte V des quarts de finale des play-off. Les Moscovites mènent 3-2 dans la série.

At 1:33 a.m., after 142:09 minutes of hockey, in 5th OT @jokerithc's Mika Niemi ends the longest game in KHL history and returns series back to the capital of Finland. #CSKvsJOK pic.twitter.com/DQNhCtwpNL