"La différence, c'est mon attitude"

Roger Federer, votre entraînement annulé, lundi, a soulevé quelques inquiétudes. Aviez-vous besoin de souffler? Oui. Et comme ça marche, je vais refaire la même chose demain (mercredi). Contre Nishikori, le problème n’était pas mon coup droit, mon revers ou mon service. C’était la tête. Et quand c’est comme ça, il faut prendre une pause. J’ai joué beaucoup ces dernières semaines. Et après avoir longtemps parlé avec les coaches sur le chemin du retour dimanche, ils m’ont dit: «prends du temps, relaxe-toi avec la famille et reviens heureux sur le court mardi.» On était tous d’accords, les coups sont là donc il fallait s’occuper de la tête, voir un peu plus les choses en rose. C’était une excellente décision, elle m’a permis de réagir ce soir.

Contre Dominic Thiem, vous avez semblé jouer plus simple, moins focalisé sur vos sensations et davantage dans l’idée de lui faire toujours jouer un coup de plus. Vous confirmez? Je n’ai pas forcément cherché à mettre la balle dedans à tout prix. Non, la vraie grande différence, c’était mon attitude. Ce soir, je voulais être heureux de jouer dans cette salle, être fier d’appartenir aux huit meilleurs joueurs du monde. Et arrêter de m’énerver parce que ce coup ne sort pas très bien de la raquette ou parce que l’arbitre ne comprend pas ce que je lui dit. Normalement, je ne me focalise pas sur les choses extérieures: l’arbitre ou le public. Donc j’ai essayé de me remettre en place. Et si tu es à ton affaire, tu peux à nouveau penser à la situation, à tes options tactiques. Mais tout part du changement d’attitude.

Vous retrouvez Kevin Anderson après cette défaite amère à Wimbledon (11-13 au 5e set). Est-ce que ce match peut avoir une influence sur celui de jeudi? Je ne crois pas. À Wimbledon, j’avais bien joué pendant trois sets. Puis j’ai eu un trou, il s’est mis à très bien servir et, à partir de 5-5 au cinquième, il a été meilleur que moi. C’était une défaite frustrante. Mais d’un autre côté, j’ai empilé des bons souvenirs contre lui par le passé. Et puis, j’ai trop de choses sur lesquelles je dois me concentrer de mon côté pour repenser à Wimbledon. Je me réjouis de le rejouer. Je veux continuer sur ma lancée pour avoir une chance de rester dans le tournoi; ce qui n’est pas garanti même si je gagne (ndlr. une victoire en deux sets suffit dans 99% des cas, une en trois sets pourrait ne pas suffire).

Comment expliquez-vous les progrès réalisés par Kevin Anderson lors des dix-huit derniers mois? Je pense que sa trajectoire peut être comparée à celles de Marin (Cilic) et de Stan (Wawrinka). Le jeu a toujours été là mais il a fallu que Kevin gagne quelques matches importants pour qu’il se voie comme un peu plus qu’un joueur dangereux. Il a trouvé des certitudes, une vraie confiance en ses moyens. C’est la différence entre un gars 15e mondial et un autre 5e. Tu trouves la bonne attitude, tu gagnes en constance, tu t’habitues aux grands courts. Avec le temps, tu y prends même plus de plaisir et tout naturellement tu deviens un meilleur joueur.

Les propos tenus par Julien Benneteau sur RMC au sujet de vos prétendus privilèges ont créé le buzz. Quelle est votre réaction? Aucune.

Vous n’avez pas pris conscience de ses commentaires? Si. Mais je ne suis pas d’humeur, en plein Masters, à commenter ce sujet. L’émission de radio en question date d’il y a une semaine. Elle refait surface depuis deux jours. Julien est un gars sympa, on se connaît depuis les juniors. Je crois que toute cette histoire a été totalement sortie de son contexte. Donc non, je n’ai pas envie de commenter. Je préfère accorder un peu de repos à cette histoire plutôt que de vous donner quelque chose de plus à écrire. (nxp)