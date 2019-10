Le relais suisse en finale

Le relais féminin du 4x100 m. s’est qualifié vendredi pour la finale des championnats du monde de Doha (Qat).

Ajla Del Ponte, Sarah Atcho, Mujinga Kambundji et Salomé Kora, malgré un dernier relais à la limite de la régularité, ont couru leur demi-finale en 42’’82 pour se classer à la troisième place derrière les Etats-Unis (42’’66) et Trinidad et Tobago (42’’82).

Les quatre athlètes disputeront la finale samedi (21h05).

