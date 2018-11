Le sacre de Sascha Zverev amorce une nouvelle ère

Alexander Zverev n’a fait son âge qu’une seule fois durant ce week-end londonien complètement fou. Le maître de cérémonie de l’O2 Arena venait de lui couper le micro en plein discours pour honorer une marque de champagne. «Merci pour la bouteille, mais je n’ai pas fini et je vais attendre encore un peu avant de me bourrer la gueule.» À cet instant, le monstre froid qui venait d’estourbir Federer puis Djoko au fil de trente-six heures d’un tennis décoiffant était redevenu Sascha, le «filleul» du circuit, ce gamin effronté que tous ont vu grandir dans l’ombre de son frère Mischa.

Il faudra se souvenir de ce moment. Et du clin d’œil délicieux à son père Alexander Senior. «C’est le meilleur coach du monde. Je l’ai souvent dit parce que je le pense. Mais, là, il va pleurer jusqu’à l’année prochaine.» Il y avait dans ces quelques minutes de spontanéité tous les ingrédients qui font la naissance d’un champion. L’assurance, l’adrénaline, l’authenticité. En arrachant hier le Masters des mains d’un Novak Djokovic que tout le monde pensait injouable, l’Allemand est entré dans le club des grands joueurs. Il a changé de dimension. Et, pour lui, plus rien ne devrait être comme avant.

Il faut pourtant l’avouer, le niveau de tennis proposé par Alexander Zverev lors de ce dernier week-end de la saison fut une immense surprise. Son potentiel, personne n’en doutait. Ses étincelles et sa capacité à surfer durant une semaine sur une vague de confiance, tout le circuit les redoute depuis ses titres en Masters 1000 à Rome, Montréal (2017) et Madrid (2018). Mais qui croyait Sascha capable d’étaler une telle constance face à deux légendes du jeu et sur la route de son plus grand titre? Pas grand monde. Et probablement pas Federer ni Djokovic.

Le No 1 mondial s’est en effet perdu, dimanche soir, dans la même impasse tactique que «RF» samedi. Les deux «patrons» ne jouent absolument pas le même tennis, c’est une évidence. Mais ils ont sans doute fait l’erreur commune de croire qu’en variant les rythmes de manière un peu conservatrice, le gamin allait «surjouer». Ils se sont trompés.

Triomphe inattendu

Bien campé derrière une première balle de feu (88% au premier set hier) Zverev a été courageux et lucide. L’Allemand est par exemple monté au filet bien plus souvent que d’habitude (12). Et la façon dont il s’est mis à défier «Djoko» sur «sa» diagonale revers en fin de premier set a soudain fait passer le message qu’il se sentait plus fort. Comme le «Maître» la veille, Novak Djokovic a alors tenté de réagir. Mais il était trop tard. Le piège de sa passivité initiale était en train de se refermer.

Dès que les confettis de l’O2 Arena auront été nettoyés et que le vainqueur aura filé sur les plages des Maldives, deux questions s’attacheront forcément à ce triomphe inattendu. Quel rôle Ivan Lendl a-t-il joué dans ce déclic? Et Zverev doit-il désormais être considéré comme l’un des favoris du prochain Open d’Australie? À la première, il faut sans doute se contenter d’écrire que le sport de haut niveau réduit par essence l’intervention du hasard. Lendl avait greffé dans la tête de Murray la conviction qu’il gagnerait un Grand Chelem. Il semble avoir convaincu Zverev que ses armes de mammouth – service à 230 km/h, revers divin, coup droit sans cesse plus solide – suffisent à faire trembler tout le monde si elles sont utilisées sans excès.

Dans la cour des grands

«J’espère qu’on va continuer. Ça marche pas trop mal pour l’instant», a glissé l’Allemand en guise de remerciements à l’ancien No 1 mondial. Ces deux-là sont-ils partis pour une suite en apothéose à Melbourne? «Je n’ai pas envie de me projeter. Le trophée m’éblouit trop», balayait Sascha, des étoiles plein les yeux.

Quelques minutes plus tôt, sur le même podium, Novak Djokovic avait, lui, osé imaginer le futur. «Je vois beaucoup de similitudes dans nos trajectoires et notre façon de nous dédier corps et âme au jeu. Je lui souhaite de surpasser mon palmarès un jour.» «Nole» n’a pas ajouté «Il en est capable», mais il le pensait. Et ce silence avait valeur d’évidence: ce week-end, Alexander Sascha Zverev est définitivement devenu grand.

