LeBron James ne pense pas encore à son avenir

LeBron James a assuré vendredi qu'il ne réfléchissait pas encore à son avenir. La star des Cavaliers et de la NBA pourrait quitter Cleveland en juillet prochain et il se dit que les Lakers de Los Angeles voudraient l'accueillir.

«Je vais être free agent à la fin de l'été, je comprends que cela suscite beaucoup de passion», a expliqué «King James» à quelques heures d'un match contre les Clippers vendredi et contre les Lakers dimanche.

«Quand l'heure sera venue, je m'en occuperai, mais pour le moment, mon boulot, c'est de préparer mon équipe pour le match de ce soir et de faire en sorte que l'équipe continue de s'améliorer», a-t-il poursuivi.

???? #NBAExtra

???? LeBron James, le joueur le plus complet de tous les temps ? pic.twitter.com/sOsVBaBX6L — NBAextra (@nbaextra) 8 mars 2018

Selon le site spécialisé The Ringer, James aurait identifié quatre villes pour poursuivre sa carrière, Los Angeles, Philadelphie, Houston et Cleveland. «Je n'en parle pas trop, je me pencherai sur le dossier plus tard, mais je comprends que le scenario (d'un transfert aux Lakers) est beaucoup évoqué, car ils ont les ressources financières», a admis le triple champion NBA et quadruple MVP.

Agé de 33 ans, James dispose d'une option pour résilier dès juillet prochain son contrat avec Cleveland, l'équipe où il a fait ses débuts en NBA en 2003 et où il est retourné en 2014 après quatre saisons à Miami (2010-14).

LeBron James aurait donné sa short-list pour l’été prochain : Houston, L.A., Philly ou Cleveland, l’étau se resserre https://t.co/R49h1YJj4V — TrashTalk (@TrashTalk_fr) 9 mars 2018

Il réalise en 2017/18 l'une des meilleures saisons de sa carrière avec des moyennes de 27 points, 9 passes décisives et 8,4 rebonds par match, mais Cleveland occupe une modeste 3e place de la Conférence Est (38 victoire-26 défaites).

Les Lakers, deuxième équipe la plus titrée de l'histoire, ne se sont toujours pas remis de la fin de l'ère Kobe Bryant et cherchent une star pour montrer la voie à leurs jeunes talents. (ats/nxp)