LeBron James rassure Cleveland

LeBron James a apporté une victoire précieuse à Cleveland, pourtant décimé par les blessures, sur le parquet de Chicago (114-109) samedi, tandis que Golden State, sans Stephen Curry et Kevin Durant, a surclassé Phoenix (124-109).

Personne pas même Tyronn Lue, l'entraîneur de Cleveland, n'échappe à l'épidémie de blessures et maladies qui accablent les champions NBA 2016.

Alors qu'il devait composer avec les absences de Kevin Love, Rodney Hood, Kyle Korver, Larry Nance junior, Cedi Osman et Tristan Thompson, Lue, malade, est resté dans les vestiaires après la pause.

Mais cela n'a pas empêché LeBron James et ses coéquipiers de résister au retour des Bulls en fin de match.

Heureusement pour Cleveland, sa superstar «King James» a une santé de fer et semble infatigable à 33 ans: il s'est offert le 70e «triple double» de sa carrière avec 33 points, 13 rebonds et 12 passes et continue d'affoler les statistiques.

Il est le sixième joueur dans l'histoire à atteindre le chiffre des 70 «triples» et tourne à plus de 30 points par match sur ses dix dernières sorties.

Houston favorisé?

Les Cavaliers ont bouclé leur plus long périple de la saison avec un bilan de trois victoires et trois défaites et se sont replacés à la 3e place de la conférence Est (40 v-29 d).

«Après tout ce qu'on a vécu ces dernières semaines et avec le groupe de joueurs disponibles, c'est un bon bilan», s'est félicité James.

Le grand rival de Cleveland lors des trois dernières saisons, Golden State, fait face lui aussi à une improbable série de blessures de ces trois meilleurs atouts offensifs, Stephen Curry (cheville droite foulée), Kevin Durant (fracture costale partielle) et Klay Thompson (fracture du pouce droit).

Quinn Cook qui fait des allers-retours entre Golden State et son équipe réserve en NBA G League, le championnat secondaire, a conduit les Warriors qui restaient sur trois défaites en quatre matches à la victoire avec ses 28 points, nouveau record personnel. «Il montre à tout le monde que c'est un joueur NBA», a souligné son coéquipier Draymond Green.

Golden State reste 2e (53 v-17 d), à deux victoires du leader Houston (55 v-14 d) qui a dominé La Nouvelle Orléans 107 à 101 grâce aux 32 points de James Harden, dont onze dans le 4e quart-temps.

Ses deux partenaires du «Big Three» de Houston, Chris Paul et Clint Capela, ont ajouté respectivement 21 et 13 points, synonymes de 21e victoire en 22 matches.

La star des Pélicans Anthony Davis a pourtant marqué 26 points et capté 13 rebonds, mais son entraîneur Alvin Gentry, comme son homologue des Clippers Doc Rivers jeudi, sanctionné vendredi d'une lourde amende par la NBA, a dénoncé l'arbitrage qui favorise selon lui Houston en termes de lancers francs sifflés.

12e victoire de suite pour Portland

«Il n'y a jamais de fautes sifflées contre Anthony (Davis)», a-t-il regretté alors que son équipe a perdu quatre de ses cinq derniers matches (8e, 39 v-30 d).

San Antonio, relégué à la 10e place la semaine dernière, n'a pas dit son dernier mot et aspire à une vingtième participation de suite aux play-offs: les Spurs ont dominé Minnesota 117 à 101 avec 39 points de LaMarcus Aldridge pour signer leur troisième victoire de suite (7e, 40 v-30 d).

Portland (3e, 43 v-26 d) a aligné une douzième victoire de suite face à détroit (100-87). Memphis a mis fin à sa catastrophique série de 19 défaites de suite en s'imposant face à Denver 101 à 94.

Les Grizzlies qui ne s'étaient plus imposés depuis le 29 janvier restent 14e et avant-derniers de la conférence Ouest (19 v-50 d). (afp/nxp)