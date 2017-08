Lea Sprunger a tout donné pour sa 5e place

Lea Sprunger n'a pas de regrets à nourrir après sa 5e place au terme d'une course régulière, bouclée en 54''59, un de ses tout meilleurs chronos.

La médaille de bronze s'est jouée à 53''74 et elle revient à la Jamaïcaine Ristananna Tracey, révélation de la saison, que Lea Sprunger avait failli devancer en demi-finale. Il aurait fallu un réel exploit de sa part pour troubler la suprématie des athlètes d'outre-Atlantique, matérialisée, outre le bronze de Tracey, par le doublé des spécialistes des Etats-Unis, avec l'or de Kori Carter (53''07) et l'argent Dalilah Muhammad, la championne olympique (53''50).

«Je suis très contente! Si on m'avait dit en début de saison que je finirais 5e des Mondiaux, j'aurais signé tout de suite», a réagi, à chaud, Lea Sprunger, rayonnante en zone mixte et soulagée. «J'aurais certes pu faire un peu mieux, je suis passée plus tôt que prévu en quinze foulées (contre 14 sur les premiers obstacles), dès la 3e haie au lieu de la 5e. Mais je me suis battue jusqu'au bout.»

«J'ai trouvé la clé pour les prochaines années»

Cette performance, la meilleure depuis 10 ans pour l'athlétisme suisse à des Mondiaux, efface en effet les déboires des JO de Rio, où la Nyonnaise, en pleurs après la course, avait été éliminée en séries. «Les grands Championnats me sourient à nouveau. Je rêve d'encore mieux, c'est sûr. Je veux montrer qu'il faudra compter sur moi à l'avenir. Là, j'ai vraiment confiance dans mon schéma de course. J'ai trouvé la clé pour les prochaines années!»

La Vaudoise, au couloir no 4 (central), a eu le mérite de faire sa course et de ne pas se désunir après le départ canon des fusées américaines autour d'elle, Muhammad en particulier. Elle est bien revenue sur les 50 derniers mètres, comme souvent, mais il lui manque peut-être encore un peu d'expérience pour jouer les tout premiers rôles. Cette ancienne heptathlonienne et ex-sprinteuse de 100-200 m ne s'est lancée sur les haies qu'en 2015.

Athlètes suisses reçus à l'ambassade

«Ce résultat ouvre bien des portes, pour la Ligue de diamant, les grands Championnats», salive le coach Laurent Meuwly. «Lea s'est stabilisée, elle ne s'est pas laissé décontenancer, même si elle a piétiné devant deux haies. Elle réalise un superbe finish!»

Lea Sprunger a notamment nettement battu la championne d'Europe 2014, la Britannique Eilidh Doyle (8e), et termine proche de la double championne du monde, la Tchèque Zuzanna Hejnova, qui échoue au pied du podium.

Ce résultat ne va pas manquer de la motiver en vue des Championnats d'Europe 2018 à Berlin et des JO de Tokyo en 2020, qu'elle a déjà dans le viseur. Pour l'instant, le record de Suisse qu'Anita Protti avait établi en finale des Mondiaux de Tokyo en 1991 (54''25, 6e place), tient toujours. Mais Lea Sprunger a tout pour faire mieux, à terme, si elle peut poursuivre sa progression régulière. Sa grande chance est de n'avoir jamais été blessée depuis quatre ans. Sa robustesse et son physique peuvent finir par payer, maintenant qu'elle a appris à mieux maîtriser sa nervosité.

