Lea Sprunger passe avec la manière

Lea Sprunger a réussi ses débuts aux championnat du monde de Doha mardi sur 400 mètres haies.

La Nyonnaise a pris la deuxième place de sa série (54’’98), derrière le grand espoir américain Sydney McLaughlin (54’’45). C’est la première fois de la saison que la Suissesse parvient à descendre en-dessous des 55 secondes.

«Dans les grands championnats, les chronos sont moins décisifs que la place, a relativisé la championne d’Europe en titre. Ce qui était surtout important pour moi dans cette série, c'était mon rythme de course. Je savais que si je parvenais à tenir mes 15 foulées (ndlr: entre les haies), jusqu'au bout, le chrono allait suivre.»

«La course la plus importante de mes championnats du monde»

Lea Sprunger a ainsi pu lever un peu le pied après cette dixième haie. «Je n’ai pas dû tirer jusqu’au bout, a-t-elle confirmé. Je pense que je peux aller encore plus vite en demies, face à une concurrence qui sera plus forte.»

L’athlète du COVA Nyon sera ainsi au rendez-vous du deuxième tour mercredi (dès 20h05). «Ce sera la course la plus importante de mes championnats du monde, a-t-elle reconnu. Si elle se passe bien, que je me qualifie pour la finale, ensuite ce ne sera plus que du bonus.»