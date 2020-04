Les Autrichiens retrouvent la neige deux mois avant les Suisses

La Suisse vient à peine de retrouver son statut de meilleure nation mondiale de ski alpin que sa rivale autrichienne, détrônée après trente et un ans de règne, vient la mettre sous pression. Dès ce vendredi, les Autrichiens vont en effet retrouver leurs glaciers pour de précieux tests de matériel. Les Helvètes, eux, attendront patiemment début juillet pour tracer leurs premières courbes. Walter Reusser, directeur alpin à Swiss-Ski, se justifie: «La santé des athlètes est notre priorité. Ensuite, remettre les skis après une si longue pause pour une ou deux semaines n’a pas de sens. Enfin, nous bénéficions de conditions optimales sur les glaciers de Zermatt et de Saas-Fee, qui ouvrent en juillet.»

Mais pourquoi les Autrichiens sont-ils si pressés? «Les tests de skis réalisés au printemps permettent aux athlètes de profiter d’une neige qui ressemble à celle qu’ils trouvent en hiver, souligne Hugues Ansermoz, ancien entraîneur de l’équipe féminine suisse. Tester du matériel sur de la neige estivale de glacier n’est pas une garantie qu’il va fonctionner l’hiver. D’autant plus si l’été est chaud. Là, les jours passés sur les skis en mai par les Autrichiens pourraient devenir importants.»

Anticipation helvétique

Les athlètes suisses effectueront donc leurs tests de matériel en juillet sur les glaciers valaisans et renonceront à leur habituelle préparation automnale en Amérique du Sud pour enchaîner les sessions dans leur pays. «La décision a été prise en mars déjà, après que le cirque blanc a été confronté aux annulations des épreuves chinoises de février, précise Walter Reusser. Certains athlètes suisses ont même déjà pu faire des tests avant le semi-confinement. Cela nous aide à être plus tranquilles avec la situation et explique pourquoi le retour des Autrichiens sur les skis ne nous met pas sous pression.»

Cet été, les Helvètes ne seront pourtant pas les seuls sur les sommets valaisans puisque les pistes en altitude autrichiennes sont majoritairement fermées en juillet-août. Sur des glaciers où la neige se fait précieuse, la concurrence risque d’être féroce entre les différentes nations qui vont devoir se partager les rares tracés à disposition. «En tant que Suisses, nous avons l’immense avantage d’avoir une priorité sur les glaciers pendant cette période, se réjouit Walter Reusser. Et puis il faudra encore voir si les autres nations pourront voyager librement à ce moment.»