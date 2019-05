Les Ethiopiens devant, Hrebec sur le podium

Dimanche, la traditionnelle course des 20km de Lausanne a été dominée par les Ethiopiens sur le circuit urbain de la capitale olympique. La course masculine a été remportée par Teshome Daba Bulesa, du Petit-Lancy, en 1h02’54’’ devant le Kenyan Sylvester Kipchirchir (1h03’02’’) et le Marocain Mohamed Boulama (m.t.).

Chez les dames, l’Ethiopie a même réussi un doublé grâce à Helen Bekele Tola (1h08’22’’) et Silass Geletu (1h12’57’’). La Vaudoise Laura Hrebec a pris une belle troisième place en (1h13’21’’). (nxp)