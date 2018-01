Les Lakers se défont de leur image de perdants

Une image de perdants, sans doute imméritée, collait aux patins des Lakers de Rapperswil-Jona. Une relégation en 2015 après vingt-et-une saisons en LNA et sept participations consécutives aux play-out avant de descendre avaient écorné l'image du club saint-gallois. Mais aujourd'hui, les Lakers «pètent» la santé.

Les Saint-Gallois vont disputer la finale de la Coupe de Suisse le 4 février contre Davos, ils possèdent une avance de onze points sur Olten en Championnat de Swiss League, et leur solidité défensive leur permet de rêver à la National League.

Cette troisième saison en deuxième division helvétique devrait être la dernière pour l'ambitieuse équipe dirigeante qui a lancé le projet «Gemeinsam zurück ins Oberhaus», littéralement «Ensemble pour un retour au sommet». Le club a même usé du financement participatif pour assurer son budget.

«A peine suis-je arrivé que j'entendais déjà parler de promotion, souligne le défenseur Frédéric Iglesias, »sauvé« par Rapperswil-Jona après la faillite de Martigny Red Ice. Ce fut peut-être un mal pour un bien, pas que je n'aimais pas Martigny, mais ici, c'est vraiment professionnel à tous les niveaux.»

Une défense de fer

Le Genevois fait partie de cette défense qui assure le succès des Lakers tant en Coupe qu'en Championnat. Elle est formée principalement par des joueurs qui ont déjà goûté à l'élite, comme Cyrill Geyer, Rajan Sataric (futur Biennois), Iglesias ou Sven Berger. Ce mix entre hommes d'expérience et éléments plus jeunes a permis de trouver un remarquable équilibre. Ainsi, en quatre matches de Coupe (Winterthour, Lugano, Zoug et Ajoie), Rapperswil-Jona n'a encaissé qu'un but !

Le gardien Melvin Nyffeler constitue l'un des principaux - si ce n'est le principal - facteurs de cette réussite. Le Zurichois n'avait pas toujours été heureux jusque-là dans sa carrière. Engagé par Genève-Servette pour la saison 2014-2015, il avait finalement été cédé à Fribourg Gottéron sans avoir mis les patins aux Vernets. Il avait pourtant fait fort impression lors de ses premiers matches avec les Zurich Lions en National League.

A Fribourg, il ne s'est jamais imposé. Il passera la saison suivante sous les couleurs des Lakers mais repartira tenter sa chance plus haut à Kloten et même à Davos, sans grande réussite. Revenu cette saison à Rapperswil-Jona, il connaît un état de grâce. Après vingt-neuf matches joués, il n'a encaissé que 46 buts pour une moyenne de 94,03%. Il semble enfin avoir passé un cap, pour le plus grand bonheur de l'entraîneur Jeff Tomlinson.

La question est désormais de savoir si Rapperswil-Jona possède le format pour la National League, alors que tant d'obstacles se dressent devant lui avec les play-off de Swiss League et l'éventuel barrage de promotion-relégation ? «J'ai envie de vous répondre oui», lâche Iglesias. L'avis de l'ancien défenseur de Genève-Servette est partagé par un bon nombre de ses coéquipiers... (si/nxp)