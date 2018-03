Les Panthers restent dans la course aux play-off

Florida peut toujours croire en ses chances de disputer les play-off de NHL. Vainqueurs 2-0 à Montréal lundi, les Panthers sont revenus à trois longueurs des New Jersey Devils, détenteurs pour l'heure de la deuxième «wild card» à l'Est.

Denis Malgin et ses partenaires - qui comptent deux matches de moins que l'équipe de Nico Hischier et Mirco Müller - ont fait la différence grâce à des réussites d'Aaron Ekblad (19e) et d'Aleksander Barkov (47e). L'attaquant soleurois n'a pas marqué de point dans une rencontre qui a permis à Roberto Luongo (28 arrêts) de signer son 76e blanchissage en saison régulière.

Florida Panthers vs Montreal Canadiens - Mar. 19, 2018 Game - NHL Condensed Footage https://t.co/7VkC9CC0qv — Alan E Pettengill (@StanleyCupGuy) 20 mars 2018

Nashville gagne encore

D'ores et déjà qualifié pour les séries finales, Nashville a pour sa part cueilli son quatrième succès consécutif en s'imposant 4-0 à Buffalo. Auteur de 35 arrêts pour son huitième «shutout» de la saison, Pekka Rinne a ainsi atteint la barre des 40 victoires dans ce championnat 2017/2018.

Les Predators ont inscrit au moins un point au cours d'un 15e match consécutif (14 succès durant cette série), un record pour la franchise. Roman Josi et Kevin Fiala ne se sont pas illustrés sur le plan comptable face aux Sabres, mais le défenseur bernois a terminé la partie avec un bilan de 2. Yannick Weber était, lui, surnuméraire.

Nashville Predators vs Buffalo Sabres - Mar. 19, 2018 Game - NHL Condensed Footage https://t.co/tZCX0doRit — Alan E Pettengill (@StanleyCupGuy) 20 mars 2018

Défaite frustruante

Nino Niederreiter a réussi son 29e point de la saison au cours d'un match perdu 4-3 après prolongation par Minnesota face aux Los Angeles Kings. Le Grison a été crédité d'un assist sur le premier but du Wild, inscrit par Zach Parise à la 33e. Minnesota, qui a marqué trois buts d'affilée après s'être retrouvé mené 0-2, a concédé le 3-3 à 47'' de la fin du temps réglementaire.

La franchise de St. Paul reste bien accrochée à la 3e place de la Central Division, dominée par Nashville, malgré cette défaite frustrante.

Los Angeles Kings vs Minnesota Wild - Mar. 19, 2018 Game - NHL Condensed Footage https://t.co/esmjsHewMD — Alan E Pettengill (@StanleyCupGuy) 20 mars 2018

(ats/nxp)