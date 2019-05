Les Riviera Lakers gagnent à... une seconde de la fin!

La série des quarts de finale des play-off de LNA masculine entre les Riviera Lakers et Union Neuchâtel est plus indécise que jamais. L’acte III, vendredi soir aux Galeries du Rivage veveysannes, n’a pas dérogé à la règle. Quel match, et quel dénouement!

Les Vaudois l’ont emporté 92-89 au d’un duel palpitant qui s’est joué sur des bagatelles. Et plus précisément sur un tir à 3 points de Milos Jankovic à… une seconde du buzzer! Fou! Les Lacustres menaient pourtant de 12 points (52-40) à la mi-temps.

Face à des Neuchâtelois qui n’ont jamais baissé les bras, ils ont géré laborieusement leur viatique. Il y a désormais 2-1 en faveur des Lakers dans cette série disputée au meilleur des cinq matches.

Les troisièmes actes de ces quarts de finale se poursuivront samedi avec Monthey - Massagno (1-1 dans la série), Lugano Tigers - GE Lions (0-2) et Boncourt - Fribourg Olympic (0-2). (nxp)