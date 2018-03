Les Rockets bien partis pour finir premiers

Golden State n'a pas fait le poids lundi à San Antonio. Les Warriors ont subi une nouvelle défaite, s'inclinant 89-75 face aux Spurs de LaMarcus Aldridge (33 points, 12 rebonds).

Le champion en titre doit il est vrai composer avec un effectif réduit. Déjà privés sur blessure des services de Stephen Curry, Kevin Durant et Klay Thompson, les Warriors ont qui plus est perdu leur quatrième joueur All-Star dans le deuxième quart-temps lundi: Draymond Green a en effet quitté définitivement le terrain après avoir reçu un coup de genou - involontaire - de Danny Green en dessous de la ceinture. Il ne s'attend cependant pas à rater le moindre match.

LaMarcus Aldridge scored 19 of his 33 PTS in the 4th quarter to seal the @spurs critical win! #GoSpursGo pic.twitter.com/L3UrJQwHqe