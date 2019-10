Les Suisses ont mis les voiles: direction Salvador de Bahia!

Il y a toujours une lumière particulière dans les regards les jours de départs. Même quand le ciel est clément, les yeux restent humides. Même si ce n’est pas le Vendée Globe. Même si ce n’est pas la Route du Rhum, on ne largue pas les amarres pour se lancer sur les océans sans verser une petite larme et sans ressentir la présence d’une grosse boule au ventre. L’impeccable Alex Thomson, arrivé sapé comme un prince, a semblé ému après avoir troqué son costume contre un grand ciré noir.

Un à un, les 29 Imoca se sont dirigés vers le large et la ligne de départ. A 8h30, Alan Roura a quitté le bassin Paul Vatine, port de départ de la Transat Jacques Vabre. Avant de rejoindre son co-skipper Sébastien Audigane, le marin Genevois a encore serré fort dans ses bras Myriam, sa maman, et Georges, son papa. Ils ont beau enchaîner les départs, ils ne s’y feront jamais ces trois-là.

Le bassin à moitié vide a vu ensuite l’exode se poursuivre. Et ce sont les 27 Class 40 dont la très observé «Banque du Léman», du duo suisse Valentin Gautier et Simon Koster, qui ont quitté les pontons dans une procession millimétrée. Pour ces deux-là, l’émotion est sans doute encore un peu plus forte puisqu’ils ont bien failli ne pas être là. «Le chantier a pris du retard et on a dû cravacher, jour et nuit, pour être présent au Havre, explique Valentin Gautier. C’est déjà une victoire mais on espère bien ne pas se contenter de cela.»

Les deux hommes qui ont fait leurs classes en Mini, s’élancent pour la première fois dans la cour des grands. Avec ambition et fierté de porter les couleurs suisses comme au bon vieux temps des frères Bourgnon et Ravussin. «Avoir un des derniers bateaux, ça libère la pression finalement, estime le Genevois. On a n’a rien à perdre. Il y a deux mois, j’aurais pas donné cher de notre peau et on peut juste écrire une belle histoire. Avec Simon, on est codé pareil, c’est l’ADN Suisse, on n’a aucun doute sur notre binôme.»

A 13h15, les fauves ont été Lancés au large du Havre, devant le cap de la Hève. Au louvoyage dans un petit vent médium, les 59 duos ont mis le cap vers la bouée Région Normandie mouillée au pied des sublimes falaises d’Etretat. Première et dernière marque avant la ligne d’arrivée à Salvador De Bahia.

«Cette transat, c’est surtout beaucoup de découvertes»

Une Route du café, corsée. Mais pas que. «Cette transat, c’est surtout beaucoup de découvertes pour moi, expliquait le skipper de Banque du Léman. Avec le Pot au noir, l’équateur, l’hémisphère sud et je ne cache pas qu’après les deux mois de folie qu’on vient de passer, je suis vraiment content d’y aller.»

Après six heures de course, Banque du Léman pointait au 10e rang. Quant à Alan Roura et «La Fabrique», ils se positionnaient aux environs de la 20e place. Mais bien des choses allaient encore changer durant la première nuit et la sortie de la Manche.