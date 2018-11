Les as du volley mondial en visite à Lausanne

Le LUC a les pupilles qui scintillent et il y a de quoi. La réception d’une équipe quadruple championne du monde des clubs, mardi soir à Dorigny (20 ­h), est un événement en soi. De mémoire de Georges-André Carrel (c’est dire), il n’y a que le succès en quart de finale féminin de 1984 contre le champion de France (Clamart) qui avait suscité pareille émotion en matière de volley lausannois.

Et si ce 16e de finale de la CEV Cup semble joué avant même que le premier ballon ne soit frappé, le club vaudois sait qu’il s’agit d’une opportunité fantastique d’affronter le gratin mondial. «C’est clairement un cadeau qui nous est offert, sourit le président du LUC Pierre-André Leuenberger. On peut dire que cette année le Père Noël passe le 21 novembre. On travaille sans relâche pour que ça fonctionne. Et là tout à coup on obtient cette récompense, c’est magique!»

Hier, il était un peu moins de 16 h quand les joueurs et le staff italiens ont débarqué sur le quai de la gare de Lausanne. Après 6h30 de trajet, leur EuroCity était presque à l’heure. «Le simple fait de les savoir dans le train pour venir vers nous m’a fait frissonner», avouait Georges-André Carrel. Du strass et un peu de stress pour le directeur technique du LUC, puisque lui-même s’est converti en chauffeur et porteur de valises de l’un des trois minibus affrétés pour l’occasion.

Jusqu’à 400 000 euros de salaire

Pour comprendre le pedigree du visiteur, il faut le situer sur la carte du volley mondial. Trentino Volley, de son doux nom, c’est la crème sur le cappuccino. Une équipe membre du «Big 4» italien, tout simplement le plus grand championnat au monde. Nulle part ailleurs, on n’investit autant et avec autant de trophées de valeur à la clé.

Fondé en 2000, le club de la ville de Trente (120 000 habitants) n’a pas perdu de temps. Son CV affiche déjà quatre titres de champion d’Italie, trois Coupes et deux Supercoupes nationales, quatre sacres de champion du monde des clubs (de 2009 à 2012), trois Ligue des Champions (de 2009 à 2011)…

Le budget pour y parvenir est costaud: quatre à cinq millions de francs, et les meilleurs éléments paraphent souvent des contrats aux alentours de 400 000 euros. Pierre-André Leuenberger trouve l’anecdote plutôt amusante: «Le nombre de personnes dans le comité de Trentino correspond à l’ensemble des personnes du LUC volleyball, filles et juniors inclus.» Une donnée de plus pour distinguer le monde d’écart entre les équipes.

Emmené par le charismatique Angelo Lorenzetti (54 ans), un maestro qui fait rêver loin à la ronde - «il ne marche pas, il glisse», s’émerveille Georges-André Carrel -, Trentino a débarqué avec ses meilleurs éléments. Un signe que l’équipe n'est pas venue pour faire dans la dentelle ni smasher dans du coton. C’est dire la hauteur de la tâche du LUC pour son 111e match européen.

Ils «mangent et rêvent volley»

Quelques adversaires que les Vaudois admirent… et redoutent? L’Américain Aaron Russell, le Serbe Ouros Kovacevic («un grand fou avec une incroyable patte gauche»), ou encore les internationaux italien et français que sont le jeune passeur Simone Giannelli (22 ans) et le libéro Jenia Grebennikov.

«Pour nous, c’est comme toucher les six numéros à la Loterie Romande», assure Pierre-André Leuenberger. Et quand on demande à l’un ou l’autre joueur à quoi ressemble la vie du côté de Trente, cela suscite de bienveillants sourires: «Ce n’est sans doute pas l’endroit le plus sexy, mais on est des pros. On joue au volley, on mange volley et on dort volley». Nul doute que la nuit dernière, dans leur hôtel de Bussigny, ils ressassaient déjà les stratégies à adopter pour gober en trois sets les valeureux Vaudois. (nxp)