Les chantiers au Qatar encore pointés du doigt

Jusqu'à 14 heures par jour, près de cinq mois sans repos... Un rapport d'une agence de conseil britannique pointe une nouvelle fois les conditions de travail des ouvriers immigrés sur les chantiers de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L'étude, publiée par Impactt, une agence de conseil de commerce éthique basée à Londres, estime que les longues heures de travail représentent un problème pour beaucoup des 18'500 travailleurs sur ces chantiers.

Selon le rapport, 13 des 19 entreprises sous-traitantes surchargent leurs ouvriers, les faisant travailler parfois plus de 72 heures par semaine. «Dans le cas le plus extrême, (certains ouvriers ont travaillé) 14 heures par jour (...) et 402 heures par mois», précise Impactt.

Selon les lois du Qatar, les ouvriers ne peuvent pas travailler plus de 48 heures par semaine, soit huit heures par jour, et doivent bénéficier d'au moins un jour de repos par semaine.

Le rapport, commandé par le Comité organisateur du Qatar, rapporte également le cas de «huit entreprises sous-traitantes qui ont fait travailler leurs ouvriers un nombre excessif de jours d'affilée». Ainsi, dans les cas les plus extrêmes, certains ouvriers ont travaillé 148 jours de suite, soit cinq mois sans jour de repos. (si/nxp)