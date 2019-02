Les heures qui ont précédé le record fou de Julien Wanders

Il y a deux ans, à 20 ans, Julien Wanders s’est mis à battre des records suisses, ceux de Markus Ryffel, puis de Tadesse Abraham. Et puis, en fin d’année dernière, ce sont les records continentaux qui se sont mis à tomber, ceux de la légende britannique Mo Farah. Vendredi à Ras el Khaïmah, il a réussi un monstrueux 59’13 sur semi-marathon: avec ce chrono, le jeune coureur fougueux de ses débuts est officiellement devenu une force majeure de la course à pied mondiale. Il est le 5e Européen seulement à passer sous la barrière de l’heure, le meilleur non-Africain de tous les temps et le 38e performeur mondial de l’histoire. Complètement fou.

Réveil à 2 h 30

Souvent décrit comme un bourreau de travail, Wanders n’est pas une tête brûlée, mais un perfectionniste. Comme il aime à le répéter, s’il est parti au Kenya, il y maintenant cinq ans, c’est d’abord pour «apprendre des meilleurs». Vendredi matin, celui qui porte mieux que personne le surnom de «Kényan blanc» avait réglé son réveil à 2 h 30. Au programme: footing de vingt minutes, d’abord tout lentement, puis à peine plus vite, tout en souplesse et en musique avec le rappeur Moha La Squale dans les oreilles. Suivi de dix minutes d’exercices: assouplissements en mouvements, mise en tension, méticuleusement. Ensuite: déjeuner avec un shaker protéiné pour accompagner trois petits pains récupérés la veille au buffet. Repos jusqu’à 5 h 45, échauffement dès 6 h et départ à 7 h.

Le haut niveau qui fascine Wanders vient d’Afrique, là où la course à pied va de soi. Tendu vendredi à quarante-cinq minutes de son départ, il s’étonnait de voir les athlètes féminines des hauts plateaux pas encore parties à l’échauffement à trente minutes du leur, avant de murmurer: «Elles ne stressent jamais, c’est ça leur force.» Une envie d’apprendre, un côté réfléchi et méticuleux qui vole en éclats dès le coup de pistolet, avec un enthousiasme fou, une générosité dans l’effort sans limite, un plaisir unique à aller au bout de soi-même.

Humble et ambitieux

Wanders a intégré le mode de vie des coureurs africains: quand il ne court pas, il canalise son énergie. En public, comme dans le privé, il est humble et discret, parle d’une voix douce et détourne volontiers le regard. Tout le contraire de quand il court, où il ne cache pas ses ambitions. Jeudi, en conférence de presse d’avant-course, lorsqu’on lui demande si son rêve est de courir en 59’30, il sourit avant de répondre: «Peut-être que je rêve de beaucoup plus, qui sait.» Même sourire gêné lorsqu’on lui demande si Viktor Röthlin a été un modèle pour lui: «Un peu, pas vraiment», esquive-t-il. En revanche, lorsqu’on lui souffle le nom du grand Eliud Kipchoge, son regard s’illumine. Vendredi, après son exploit, il a répété à qui voulait l’entendre qu’être le meilleur coureur non-africain de l’histoire n’était pas ce qui l’intéressait vraiment, qu’il voulait être le meilleur, un point c’est tout. Humilité et ambition illimitées: deux qualités qu’il marie aussi bien que perfectionnisme et enthousiasme. * athle.ch

Marco Jäger: «Julien est à la fois suisse et kényan»

Il l’a connu tout minot, décelé en lui des qualités hors normes, un potentiel aux limites insondables. Marco Jäger connaît Julien Wanders par cœur. Il sait ce qu’il peut attendre de lui et, pourtant, le prodige ne cesse encore de le surprendre, comme à Ras el Khaïmah, en pulvérisant de près d’une minute son propre record du semi-marathon. «Oui, Julien m’a bluffé. Mais plus que son chrono, c’est son attitude en course et sa gestion de l’événement qui m’ont le plus impressionné», témoigne l’entraîneur du Stade Genève.

Marco Jäger a finalement passé une bonne nuit, lui qui s’était endormi la boule au ventre, en craignant que son protégé «explose» sur le bitume émirati. «Julien avait décidé de partir dans le premier groupe, programmé pour passer aux 10 km en 27’40. C’était trop vite, très risqué. Ces derniers temps, un rhume l’avait fatigué. Et deux jours avant l’épreuve, il avait été victime d’une intoxication alimentaire. Je n’étais pas tranquille. En fait, j’étais plus stressé que lui!»

Au petit matin, devant son écran, le coach redoutait le pire et c’est le meilleur qui est advenu. Des lièvres un peu engourdis ont tôt fait de chasser ses inquiétudes. Pas de train suicidaire donc, un vrai billard. Et le langage corporel de Julien Wanders l’a vite rassuré. «Il avait une belle allure. J’ai senti qu’il répondait bien aux mouvements de la course. Il a été très stable jusqu’au 19e km, puis il a donné tout ce qui lui restait.»

Au téléphone, le maître et l’élève ont partagé leurs émotions. «Bien sûr, Julien rêvait de faire mieux. Il en a les moyens, c’est certain. Mais il a encore tout l’avenir devant lui. Sur route, il a gagné en maturité, en maîtrise. Il se connaît si bien, il possède une telle capacité de récupération, propre aux grands champions. C’est un don qu’il cultive à Iten dans des conditions extrêmes», confie Marco Jäger. Même à distance, leur complicité fait des merveilles. «En tant que coach, j’établis mes plans sur des valeurs objectives. Et puis, le ressenti de l’athlète me permet de les affiner ou de les corriger. Aujourd’hui, Julien se livre sans restriction. On échange, on partage, on analyse. Plus jeune, il s’ouvrait moins, il avait peur que je le freine à l’entraînement.»

Mais quel est le secret de ce succès sidérant? «Du travail de précision à l’entraînement et une forme de spontanéité en course. C’est ainsi que l’on se révèle et que l’on s’affirme», répond Marco Jäger. «Ma foi, Julien est suisse et kényan tout à la fois!» Forcément, revient sur le tapis son futur passage sur le marathon, l’épreuve mythique qui seule forge les grands destins. «Il y viendra, naturellement. Là, il pourrait déjà courir en 2 h 06-2 h 07. Mais cela ne suffit pas pour gagner des médailles. Voilà pourquoi il va rester en piste, c’est une école de vitesse, un domaine que Julien n’a pas encore pleinement exploré et qu’il espère bien maîtriser aussi. Cette saison, on va corriger certaines choses dans sa préparation. Sur 10 000 m, il y a la barrière des 27 minutes en point de mire. Il faut la tenter. Après, il sera mûr pour le marathon.»

Pascal Bornand (24 heures)