Lewis Hamilton déjà le plus rapide à Melbourne

Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a réalisé le meilleur temps lors des deux premières séances d'essais libres du Grand Prix d'Australie, 1re manche du Championnat du monde de F1, sur le circuit de l'Albert Park (5,303 km) à Melbourne. Dans la deuxième session, le quadruple champion du monde a roulé en 1'23''931, pour devancer le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) de 0''127.

Le Finlandais Vatteri Bottas, au volant de l'autre Flèche d'argent, a rétrogradé en 3e position par rapport à la première séance. Ferrari occupe les 4e et 5e rangs du jour: le Finlandais Kimi Räikkönen a une nouvelle fois pris le meilleur sur son équipier allemand Sebastian Vettel. Le Français Romain Grosjean a confirmé les belles dispositions de l'écurie américaine Haas, entraperçues en essais d'avant-saison à Barcelone, en signant le 6e temps devant l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull).

McLaren, malgré quelques soucis de fiabilité initiaux, a également connu une belle journée puisque l'Espagnol Fernando Alonso se positionne au 8e rang, soit deux places de mieux que son coéquipier belge Stoffel Vandoorne. Les Alfa Romeo Sauber de Marcus Ericsson et Charles Leclerc ont fini aux deux dernières places (19e et 20e). Le Suédois et le Monégasque ne sont séparés que par un millième. (ats/nxp)