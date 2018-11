Lingard et Kane sauvent l’Angleterre

Grâce à un but d’Harry Kane à la 88e minute, l’Angleterre a battu la Croatie 2-1 à l’occasion de son quatrième et dernier match en Ligue des nations, hier à Wembley. Les Anglais prennent ainsi la tête du groupe 4 et se qualifient pour le Final Four de juin prochain. A cinq minutes de la fin de cette rencontre, ils étaient relégués en deuxième division.

L’Angleterre a ainsi pris sa revanche de la demi-finale de la dernière Coupe du monde. Mais rien n’a été simple. Pourtant dominateurs durant toute la première mi-temps, ils ont manqué de réalisme. Ce qui ne fut pas le cas d’Andrej Kramari? qui a ouvert le score (57e) sur le premier tir de la Croatie. Entré à la 73e minute, Jesse Lingard a été l’homme providentiel côté anglais. Il a égalisé à la 78e, puis a sauvé une balle sur la ligne à la 82e minute de jeu. Le sélectionneur Gareth Southgate a donc été bien inspiré de le lancer à la place de Fabian Delph.

A 0-1, la Croatie était qualifiée pour le Final Four, à 1-1 c’est l’Espagne qui passait et à 2-1 l’Angleterre a repris le flambeau envoyant par la même occasion les Croates en deuxième division. (nxp)