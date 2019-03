Loosli: «Sécuriser cette place de barragiste»

Qu’est-ce qu’il a manqué?

Pour moi, de l’efficacité. On a beaucoup d’occasions de but, surtout à la fin. On pousse, on pousse, on pousse… Mais si on ne marque pas, ça devient dur de gagner!

Quand le LS a enfin eu ce sentiment d’urgence, ça a failli passer…

Je trouve qu’on a assez bien contrôlé le jeu. Aussi en première mi-temps, avec beaucoup de possession de balle. Après, c’est difficile de se créer des occasions contre des équipes qui jouent aussi bas. Mais on en a eu quelques-une quand même. Roman Buess a tiré sur la transversale… Je pense que c’était assez bien. Par contre, il faut éviter de laisser autant de contre-attaques.

En amical, contre des équipes de Super League qui laissent davantage d’espaces, ça se passe mieux. Pourquoi?

Pour moi, le positionnement de la formation adverse n’est pas une excuse. Ce n’est pas l’opposant le problème. C’est à nous de jouer, de parvenir à nous créer des occasions et, à la fin, de marquer des buts. C’est clair que contre Servette, ça va être très différent de ce qu’on a vu aujourd’hui. Il y aura plus d’espaces, mais aussi un tout autre niveau technique. Ils sont aussi meilleurs individuellement.

Le SFC est donc à 10 points… Vous le regardez toujours ou l’objectif devient de s’assurer de la 2e place?

Je pense que si on les bat mercredi, on ne sait jamais ce qu’il pourra se passer ensuite. On doit encore jouer contre tout le monde après! Donc on espère toujours de, peut-être, arriver à finir premiers à l’arrivée. Mais avant, il faut sécuriser cette place de barragiste. (nxp)