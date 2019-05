Lucien Favre, victime de son propre caractère

«Le titre ou la séparation.» Bild n’y est pas allé de main morte. À l’image d’une presse allemande qui peine à digérer la déclaration de Lucien Favre quelques minutes après la défaite de Dortmund face à son ennemi juré Schalke (4-2), samedi dernier («le titre est perdu»). D’autant que le Bayern a été tenu en échec à Nuremberg le lendemain (1-1). Et que le BVB n’a que deux points de retard sur les Bavarois à trois journées de la fin du championnat.

«Aki» Watzke, patron du Borussia, a été contraint de réagir. «Nous n’abandonnons que lorsque ce n’est plus possible mathématiquement.» Et les médias germaniques s’en sont donnés à coeur joie, renvoyant à la face de Lulu son élimination en 8es de finale de la Ligue des champions, son couac au 2e tour de la Coupe et le gaspillage de neuf points d’avance en Bundesliga. Le «génie tactique» était loué au premier tour? Ses choix qui sortent de l’ordinaire sont désormais remis en question. Son (habituel) manque d’entrain en conférence de presse? Tout à coup, il est pointé du doigt et est devenu problématique. Jusqu’à caractériser un coach qui n’aurait «pas la dureté nécessaire». Qui serait «meilleur dans le succès que dans l’échec».

«Quelqu’un de prudent»

En fait, c’est un peu comme à la fin d’une relation amoureuse, quand on ne voit plus que des défauts chez son partenaire. «C’est typique des médias allemands, explique Steve von Bergen, qui a porté les couleurs du Hertha Berlin pendant trois ans, en partie sous la direction de Lucien Favre. À l’époque, il y avait six journaux qui nous suivaient au quotidien. Il faut en trouver, des choses à raconter durant la semaine. La presse est sans cesse en quête d’un sujet insolite ou exclusif. Et elle attend l’événement ou la phrase de travers pour en faire toute une histoire. Je crois que Lulu est victime de ça. Il a parlé sous le coup de la déception. Il n’aurait pas dû dire ça, mais combien ont pensé pareil?»

«Les Allemands veulent qu’on leur parle des objectifs, qu’on ait une attitude conquérante, poursuit l’ancien sélectionneur de la Nati et ex-coach du VfB Stuttgart Rolf Fringer. Mais Lucien est quelqu’un de prudent. Peut-être que dans ce genre de contextes il devrait dire des choses qu’il ne pense pas totalement. Qu’il devrait soit survendre les forces de son groupe, soit dédramatiser la situation. Mais il est tellement réaliste et raisonnable qu’il est incapable de lâcher une déclaration à laquelle il ne croit pas. Est-ce un souci? Je trouve la réaction des médias ridicule. Lulu a le mérite de rester lui-même. Et il a souvent montré qu’il savait faire briller une équipe.»

Les exemples du passé

L’étiquette d’entraîneur «de beau temps» qui lui est flanquée dans le dos par certains, en référence à ses passages au Hertha et à Mönchengladbach? «Après le succès, il y a effectivement eu les tourments. Mais il faut voir dans quelles conditions, tempère Steve von Bergen. À Berlin, après notre 4e place, on avait perdu nos trois meilleurs éléments. Et ils n’avaient pas été remplacés. À Gladbach et à Nice, il a vécu pareil. Lucien créé des joueurs d’exception et, derrière, on les lui enlève. Je n’ai aucun doute sur ses qualités de manager. À Zurich comme à Gladbach, il a récupéré une équipe à la rue et il l’a transformée. Si tu n’es pas un bon motivateur, tu n’y parviens pas.»

N’en déplaise à ses détracteurs, Lucien Favre devrait toujours être la barre du Borussia Dortmund à la fin de l’été. «Nous entamerons à coup sûr la nouvelle saison avec lui, que nous soyons champions ou non», a affirmé le directeur sportif Michael Zorc dans les colonnes de Kicker jeudi. «Je ne peux pas imaginer autre chose, appuie Steve von Bergen. Quoi qu’il arrive, son année sera réussie. Le scénario sera peut-être frustrant. Mais on parle tout de même d’une équipe très jeune qui rivalise avec le Bayern.»

Et puis, comme l’a dit Lulu vendredi, en contrebalançant son défaitisme du week-end dernier et d’une logique implacable: «Tout est de nouveau possible.» (nxp)