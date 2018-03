Lüthi en sixième ligne pour son premier GP en MotoGP

Tom Lüthi partira de la sixième ligne sur la grille de départ de son premier Grand Prix de MotoGP dimanche à 17.00 au Qatar. Le Bernois s'est classé 18e de la qualification.

Qualification en deux parties

En raison de ses résultats dans les séances d'essais libres, Lüthi a été reversé dans le groupe des pilotes les moins rapides pour disputer les 15 premières minutes de la qualification. Les deux pilotes les plus rapides de cette session ont pu ensuite participer à la deuxième partie de la qualification.

Lüthi a terminé la qualification du premier groupe à 0''2 de son coéquipier l'Italien Franco Morbidelli. En revanche, l'Emmentalois s'est montré plus rapide d'une seconde que le Japonais Takaaki Nakagami, un néophyte chez Honda également.

«Je vais prendre toujours plus d'assurance»

«Je n'aurais jamais pensé réussir un tel temps», se réjouissait Lüthi après sa première qualification dans la classe reine. «Maintenant je veux naturellement faire une bonne place en course.» L'Emmentalois est conscient qu'il va évoluer dans un payasage complètement nouveau pour lui en course. Il n'entend pas parler d'un éventuel classement dans les points. «Je suis, certes pas trop éloignés des rangs qui rapportent des points sur la grille de départ et je vais prendre toujours plus d'assurance. Mais laissez-moi disputer ma première course.»

Le plus rapide à Losail fut le Français Johann Zarco, auteur de la troisième pole-position de sa carrière en MotoGP. Le pilote tricolore a devancé d'un peu moins de deux dixièmes de second le champion du monde Marc Marquez et l'Italien Danilo Petrucci. (ats/nxp)