Luis Suarez absent environ un mois

L'attaquant uruguayen du FC Barcelone Luis Suarez, blessé en Supercoupe contre le Real Madrid mercredi, va manquer au moins quatre semaines de compétition, a annoncé son club dans un communiqué.

C'est un nouveau coup dur pour les Blaugrana, sèchement battus par le Real Madrid à deux reprises (3-1, 2-0) en Supercoupe, et orphelin de leur star brésilienne Neymar, partie au Paris SG pour 222 millions d'euros.

#FCBlive Injury update on Luis Suárez and Piqué. The Uruguayan will be out for 4 weeks https://t.co/hHu075uBL9