Marit Björgen est revenue de nulle part à Oslo

Nathalie von Siebenthal a pris la 17e place du 30 km libre Coupe du monde d'Oslo, remporté par la Norvégienne Marit Björgen. La reine a de nouveau fait des miracles, effaçant un gros retard comme un boulet de canon sur les dix dernières bornes.

Cette... 113e victoire en Coupe du monde (individuelles et par équipes confondues), Björgen est allée la chercher au prix d'une fin de course à couper le souffler. La Norvégienne a mis plus de 30 secondes à Jessica Diggins (USA), Ragnhild Haga (NOR) et Charlotte Kalla (SWE) dans les dix derniers kilomètres pour les rejoindre en tête, les déposer sur place et gagner avec trois à quatre secondes d'avance!

«Je n'avais jamais vu une course comme celle-ci», a reconnu Björgen, qui a connu des problèmes de skis sur le début du parcours, ce qui explique le lourd passif qu'elle a eu à remonter. «Alors c'était devenu simple: je devais foncer, foncer et foncer. Je devais tout essayer pour revenir.»

Nathalie von Siebenthal, récente sixième du skiathlon et du 10 km libre olympiques, espérait pour sa part mieux que cette 17e place. La Bernoise, qui visait un top 15 avant cette épreuve, a manqué de coffre sur la deuxième partie de la course, ayant eu besoin d'une minute de plus pour avaler les dix derniers kilomètres par rapport à sa moyenne des deux premiers tiers de course. (ats/nxp)