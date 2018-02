Marquez prolonge avec Honda

Marquez et Honda sont désormais liés jusqu'à la fin de la saison 2020, a annoncé lundi le constructeur japonais. L'Espagnol de 25 ans continuera de courir dans la catégorie reine pour l'équipe officielle Repsol Honda, qu'il a rejoint en 2013. Le pilote catalan a été sacré champion du monde en 2010 dans la catégorie 125 cm3, en 2012 dans la catégorie Moto2, puis en 2013, 2014, 2016 et 2017 en MotoGP.

«Les deux premiers tests officiels se sont bien passés et, avec le renouvellement de mon contrat, je peux me concentrer sur la course dans cette nouvelle saison», a-t-il indiqué, cité dans le communiqué de Honda. (ats/nxp)