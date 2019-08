McIlroy s’offre le jackpot avant Crans-Montana

Rory McIlroy est chaud bouillant! A quatre jours de l’Omega European Masters de Crans-Montana, le Nord-Irlandais a remporté le Tour Championship et du même coup les play-off de la FedEx Cup (finales du circuit américain), dimanche à Atlanta. Déjà titré au bout de ces lucratifs play-off en 2016, le No 3 mondial a donc une nouvelle fois décroché la timbale - lisez les 15 millions de dollars promis au vainqueur cette année, un record en matière de dotation.

Sur le parcours d’East Lake, le natif de Holywood (30 ans) a fait la différence lors du quatrième et dernier tour; et plus précisément entre les trous 6 et 13 (-4). Il a rendu une carte finale de 66 (-4; -18 au total) pour s’imposer avec quatre coups d’avance sur l’Américain Xander Schauffele et cinq sur le duo US Brooks Koepka - Justin Thomas.

En Valais lundi matin déjà

Après avoir signé sa troisième victoire de la saison, la 26e de sa carrière, Rory McIlroy avait prévu de prendre dans la foulée la direction du Valais, où il est attendu lundi dans la matinée déjà sur le tarmac de Sion. De quoi lui permettre de récupérer et de digérer le décalage horaire au mieux d’ici à jeudi, jour du premier tour de l’Omega European Masters.

Une chose est sûre, la star du tournoi va débarquer à Crans-Montana avec le plein de confiance. Voilà qui promet!