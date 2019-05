Messi, toujours génial par-delà les systèmes

JJe l’avoue, j’ai parfois fermé les yeux, moins pour ne plus voir que pour me souvenir. De ce Barcelone flamboyant, sans doute fantasmé un peu, qui allumait mille feux. Les paupières closes quelques secondes, j’oubliais vaguement ce que ce Liverpool, sublimement iconoclaste en début de seconde période, infligeait à ce Barça d’aujourd’hui: une domination étouffante qui méritait au moins un but. Et puis j’ai vite rouvert les yeux. Parce qu’il y a Lionel Messi.

Le Barcelone de Valverde est sans doute plus solide, conséquence logique de cette froideur dont il se drape désormais. Nulle intention de lui jeter la pierre. Iniesta ou Xavi, pour ne citer qu’eux, ne sont plus là pour broder les dentelles insensées que Messi parachevait d’un dernier point de génie. Ce jeu de possession et de pression, qui confisquait le ballon sans perdre ses fulgurances, rencontre son frère ennemi plus souvent qu’à son tour: un pragmatisme délibéré, à l’image de la France championne du monde de Didier Deschamps.

Toujours la même lumière

La surprise, c’est davantage de le retrouver au Camp Nou (47% de possession pour Barcelone, contre 53 donc pour Liverpool) que chez les Tricolores à la sauce DD. Comme l’on sait l’influence colossale du clan Messi sur la politique définie par les dirigeants barcelonais, il faut croire que tout cela ne dérange pas vraiment l’Argentin. Ou alors qu’il s’en accommode. Quand James Millner a raté l’immanquable, j’en ai un peu voulu à Messi de cautionner ce Barça-là, j’ai regretté qu’il ne fût pas puni. Pauvre fou que j’étais.

Les yeux grands ouverts, j’ai alors tout compris. Orphelin de ses meilleurs lieutenants, Lionel Messi joue au-delà des systèmes et des tactiques. Il devait être moins fort sans Guardiola pour servir ses intérêts? Sans Xavi pour rampe de lancement? Sans Iniesta pour le soulager? Sans Neymar? Faux! Archifaux! Fût-il un peu plus seul qu’avant, le voir accélérer balle collée au pied, distiller une offrande improbable, trouver des décalages ou nettoyer une lucarne apporte toujours la même lumière.

Lionel Messi est le gardien d’une magie que lui seul maîtrise et contre laquelle personne ne peut rien, même ce Liverpool au grand cœur. Son génie s’exprime autant dans le jeu collectif porté à son paroxysme par Guardiola que dans les schémas utilitaires de Valverde.

J’avais un peu fermé les yeux pour me replonger dans un passé que je pensais évanoui, alors que tout est toujours là, dans les chorégraphies divines du meilleur joueur du monde. (nxp)