Miami: Voegele et Golubic déjà éliminées

Au soir du deuxième jour, Roger Federer demeurait le seul représentant de Swiss Tennis en lice à Miami. Le premier tour a tourné, en effet, à la déroute pour les Suissesses.

Après Timea Bacsinszky, les deux qualifiées Stefanie Voegele (WTA 126) et Viktorija Golubic (WTA 107) ont également mordu la poussière. Finaliste il y a trois semaines à Acapulco, Stefanie Voegele s'est inclinée 6-4 6-4 en moins d'une heure et demie devant la teenager américaine d'origine russe Sofia Kenin (WTA 94). Trop vulnérable derrière sa seconde balle - 11 points gagnés sur 28 joués -, l'Argovienne a laissé filer une très belle occasion de défier vendredi la finaliste d'Indian Wells Daria Kasatkina (WTA 11).

Viktorija Golubic a, pour sa part, été battue 6-4 5-7 7-5 par l'Américaine Varvara Lepchenko (WTA 69). Ce match long de plus de deux heures et demie propose une statistique surprenante: il y a eu, en effet, plus de breaks que de jeux de service remportés.

Viktorija Golubic n'a, ainsi, tenu son engagement que sur cinq des onze jeux qu'elle a servis. Pour Lepchenko, on dénombre douze breaks et six jeux de service «sauvés». Viktorija Golubic peut nourrir bien des regrets. Elle a, en effet, mené 5-4 dans la dernière manche avant de lâcher les trois derniers jeux du match.

Tête de série no du tableau et tenant du titre, Roger Federer entrera en lice samedi après-midi à Miami. Son adversaire sera le vainqueur de la rencontre qui opposera deux qualifiés, le Français Calvin Hemery (ATP 150) ou l'Australien Thanasi Kokkinakis (ATP 175). (ats/nxp)