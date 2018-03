Minnesota vole au secours de Derrick Rose

Sans équipe depuis trois semaines après son passage manqué à Cleveland, Rose a rejoint Minnesota où il retrouve Tom Thibodeau, ex-entraîneur des Bulls.

«Les Minnesota Timberwolves annoncent ce jeudi avoir recruté Derrick Rose», a indiqué la franchise NBA, 6e de la conférence Ouest, dans un bref communiqué. Selon la presse américaine, Rose (29 ans) s'est engagé avec les Timberwolves jusqu'à la fin de la saison.

Le meneur joue probablement sa dernière carte en NBA: depuis son départ de Chicago, son équipe de 2008 à 2016, il n'a pas convaincu à New York (2016-17) et cette saison à Cleveland, qui l'a inclus dans un échange de joueurs avec Utah le mois dernier. La franchise de Salt Lake City n'a pas souhaité le conserver et l'a libéré de son contrat.

Rose n'a disputé cette saison que 16 matches sous le maillot de Cleveland avec des moyennes de 9,8 points, 1,8 rebond et 1,6 passe décisive par match. Depuis qu'il a été désigné MVP en 2011, son étoile a singulièrement pâli en raison d'une multitude de blessures, dont deux graves à un genou.

