Modric élu joueur de l'année

Luka Modric a été élu joueur FIFA de l'année, lundi soir à Londres. Le Croate a réussi une saison incroyable qui méritait cette récompense. Il a remporté la Ligue des champions avec son club, le Real Madrid et il a conduit la Croatie en finale de la Coupe du monde contre la France, en juillet dernier en Russie. Modric remporte le prix devant le Portugais Cristiano Ronaldo et l'Egyptien Mohamed Salah.

Luka Modric avec sa femme Vanja, son fils Ivano et sa fille Ema.

Chez les femmes, c'est à nouveau la Brésilienne Marta qui a été élue. Déjà gagnante en 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010, Marta, considérée comme la meilleure joueuse de tous les temps, a devancé la Norvégienne Ada Hegerberg et l'Allemande Dzsenifer Marozsan. Marta était capitaine de l'équipe du Brésil qui a remporté la dernière Copa America.

Le prix de l'entraîneur de l'année a été remis à Didier Deschamps. Le sélectionneur de l'équipe de France, championne du monde en Russie cet été, a rendu hommage à son compatriote Zinédine Zidane (Real Madrid), aussi nommé dans cette catégorie, tout comme l'entraîneur de la Croatie, finaliste du dernier mondial, Zlatko Dalic.

Didier Deschamps a reçu son prix des mains d'Arsène Wenger.

Toujours côté entraîneur, le Français Reynald Pedros, à la tête de Lyon, a reçu le prix de l'entraîneur de l'année dans le football féminin.

Le prix «The Best» pour les gardiens a été remis à Thibaut Courtois. Le Belge du Real Madrid a devancé le Français Hugo Lloris (Tottenham) et le Danois Kasper Schmeichel (Leicester).

Thibaut Courtois.

Le prix Puskas a été une petite surprise. C'est l'Egyptien Mohamed Salah (Liverpool) qui a remporté le trophée récompensant le plus beau but de l'année (vidéo ci-dessous). Les fans du Français Benjamin Pavard (but incroyable contre l'Argentine en Coupe du monde) ou de Cristiano Ronaldo (bicyclette parfaite avec le Real Madrid contre la Juventus en Ligue des champions) apprécieront.

C’est @MoSalah qui remporte le prix Puskas pour ce but face à à Everton ???????? pic.twitter.com/sbWKGqARCR — Parlons Football (@ParlonsFball) 24 septembre 2018

Côté fans, la FIFA n'a pas oublié ceux qui ont fait vibrer le Mondial en Russie. Les supporters péruviens, venus par milliers cet été, ont été récompensé pour l'image positive qu'ils ont donnée du football.

Un homme a aussi été mis à l'honneur, lundi soir: Lennart Thy. Ce joueur allemand de 26 ans, qui joue aux Pays-Bas, a manqué un match des siens, Venlo, en mars dernier, pour se rendre en Allemagne et donner son sang afin de soigner un patient atteint de leucémie. C'est le prix du fair-play qui a récompensé son geste.

Enfin, le 11 de l'année est établi comme suit: De Gea (Esp): Alves (Bré), Varane (Fra), Ramos (Esp), Marcelo (Bré); Modric (Cro), Kanté (Fra); Mbappé (Fra), Messi (Arg), Hazard (Bel); Ronaldo (Por). (nxp)