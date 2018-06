Monaco lâche une fortune pour une pépite de 16 ans

16 ans, 33 minutes de jeu en L1, et déjà valorisé à 20 millions d'euros ! Le transfert de Geubbels symbolise à lui seul la démesure du marché des transferts dans le monde à part du football.

Considéré comme une future perle du football français, Geubbels, né le 16 août 2001 à Villeurbanne, a effectué toute sa formation à l'Olympique Lyonnais. Cette saison, il a fait ses premiers pas en Ligue 1 en participant à deux rencontres avec le club de Jean-Michel Aulas. Devenant alors le premier joueur né au XXIe siècle à évoluer parmi l'élite française. Il a aussi inscrit 12 buts en 21 sélections chez les jeunes Français (moins de 16, moins de 17 et moins de 18 ans).

«L’arrivée de Willem Geubbels s’inscrit dans notre ambition de faire évoluer les meilleurs talents européens, indique le vice-président de l'ASM Vadim Vasilyev dans le communiqué du club. Willem a déjà démontré beaucoup de qualités et son grand potentiel. Avec de la patience et beaucoup de travail, nous sommes convaincus qu’il va arriver au top niveau.»

Le président lyonnais, Jean-Michel Aulas, et Lyon se sont montrés clairement prévoyants, puisque le montant du transfert de Geubbels pourra encore être bonifié pour l'OL qui recevra un pourcentage sur une vente future de son ex-joueur. Sur Twitter, Geubbels a déjà acté sa nouvelle vie, avec nouvelle photo de profil le pouce levé, sur fond de Principauté. Mais pas un mot pour son club d'origine. «Je suis très heureux de signer à l'AS Monaco. C'est un club historique qui dispute la Champions League et joue les premiers rôles chaque année en Ligue 1», souligne-t-il dans le communiqué du club monégasque. «Je suis impatient de connaître mes nouveaux coéquipiers, d'apprendre auprès d'eux. Je suis prêt et déterminé pour aider l'équipe à faire de grandes choses», ajoute-t-il.