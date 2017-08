Montfaucon étrillé par Xamax

Le premier affrontement de l'histoire entre un club de 5e ligue et une équipe professionnelle a été un véritable massacre. Tant et si bien que le score restera comme la plus large victoire de l'histoire de la Coupe, mieux que le 18-0 infligé par Granges (alors en LNA) à Tavannes en... 1947.

Montfaucon, qualifié pour ces 32es de finale en sa qualité de club le plus fair-play du pays la saison passée, a tenu un peu moins d'un quart d'heure. Puis Xamax a enfilé les perles: dix buts en vingt-cinq minutes avant d'arriver à la mi-temps, puis rebelotte dès la 55e.

Pas moins de huit Neuchâtelois ont participé à cette fête de tirs. Les plus efficaces ont été les jeunes de 18 ans formés au club, Liridon Mulaj et son sextuplé, Pedro Teixeira et son quadruplé ainsi qu'Astor Kilezi (cinq buts).

Ca a passé également pour Servette, tombeur 6-0 d'Altdorf (2e i). Les Grenat ont profité des doublés de Berisha et Lang pour se qualifier.

YB qualifié!

Les Young Boys et Thoune seront bien présents en 16es de finale de la Coupe de Suisse.

YB, fessé mercredi à domicile par Thoune en championnat, a tranquillement fait le job chez son voisin de Breitenrain (Promotion League). Les hommes d'Adi Hütter ont gagné 3-0 grâce à des buts de Nuhu, Schick et Sanogo.

Thoune a été plus à la peine chez le Stade-Payerne, pensionnaire de 2e ligue inter. Les Vaudois se sont bien défendus, battus 2-1 après des réalisations signées Rapp et Tosetti en première mi-temps.

Lucerne s'est lui aussi rendu la tâche facile dans son derby à Kriens (PL). Le FCL s'est imposé 1-0 en se contentant d'une réussite de Pascal Schürpf à la 70e. (ats/nxp)