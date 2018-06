Muguruza détruit Sharapova et file en demie

La Russe Maria Sharapova a été battue en quarts de finale de Roland-Garros par la numéro 3 mondiale, l'Espagnole Garbiñe Muguruza, en deux sets (6-2 6-1) en seulement 1h10 mercredi. En demi-finales, l'Espagnole de 24 ans, lauréate à Paris en 2016, sera opposée à la Roumaine Simona Halep. La numéro 1 mondiale s'est imposée en trois sets 6-7 (2/7) 6-3 6-2 face à l'Allemande Angelique Kerber (12e).

A 31 ans, Maria Sharapova rêvait d'un troisième sacre, après ceux de 2012 et 2014, pour son retour à Paris. Avant l'édition 2018, la Russe n'avait plus foulé la terre battue de Roland-Garros depuis 2015. Au tour précédent, la «Tsarine» avait bénéficié du forfait de Serena Williams juste avant leur choc très attendu.

Contre Muguruza, Sharapova n'a jamais vraiment existé. Elle a commencé par céder son premier jeu de service en commettant trois doubles fautes, puis s'est rapidement retrouvée menée 4 jeux à 0. Un bref sursaut au début du second set (débreak pour égaliser à 1-1) n'a rien changé. Les statistiques sont parlantes: la Russe a accumulé 27 fautes directes pour seulement dix coups gagnants et a perdu sa mise en jeu six fois, la faute à un service trop peu efficace (seulement 54% de premières balles et 19% des points gagnés derrière ses secondes).

Garbine Muguruza defeats Maria Sharpaova 6-2 6-1 in one hour and 10 minutes to reach the semi-finals.



Sharapova's worst grand slam defeat by games won since the 2012 Australian Open final vs Azarenka (6-3 6-0). #RolandGarros