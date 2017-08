Murray va perdre sa place de no 1 mondial

Andy Murray ne sera plus no 1 mondial au plus tard le 21 août. il déclare forfait pour Cincinnati, l'autre Masters 1000 précédant l'US Open.

Conséquence directe de cette défection, Murray devra céder son trône très bientôt. Peut-être même dès lundi prochain à Rafael Nadal, pour autant que l'Espagnol aille au moins en demi-finale à Montréal. Selon les résultats au Canada, Roger Federer aurait même lui aussi une chance de retrouver la première place mondiale. (si/nxp)