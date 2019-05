NE Xamax à un point de la 8e place, GC relégué

Depuis samedi, il n’y a plus à chercher l’identité du relégué en Challenge League. Comme on le pressentait depuis plusieurs mois, Grasshopper n’échappera pas à son triste sort. Le club le plus titré du pays - avec 27 titres de champion et 19 coupes de Suisse – n’avait pas subi pareille humiliation depuis 70 ans.

Si le club zurichois est aujourd’hui déjà condamné virtuellement à défaut de l’être encore mathématiquement (ce qui pourrait devenir effectif dès la prochaine journée), c’est en raison de la gestion désastreuse de ses dirigeants et de tous ceux qui se sont succédé à son chevet. Mais c’est aussi, et peut-être d’abord, en raison de l’exceptionnel parcours de NE Xamax en 2019.

Le maintien se rapproche

D’autant plus que l’ancienne lanterne rouge a signé à Thoune un succès qui le rapproche du maintien. En repartant de l’Oberland avec les trois points, les protégés de Stéphane Henchoz ne sont plus qu’à un point de la 8e place occupée par Zurich.

Seul point noir de l’après-midi: avertis l’un et l’autre, Djuric et Nuzzolo seront suspendus samedi pour la réception du FCZ à la Maladière dans un match qui pourrait permettre à Xamax d’abandonner la place de barragiste.

A la Stokhorn Arena, Xamax a souvent dominé les débats en première période déjà, profitant aussi en cela de la fébrilité d’un hôte dont la dernière victoire en championnat remonte au 16 février (3-1 à Saint-Gall).

N’hésitant pas à houspiller ses camarades, Serey Die a été le moteur d’une formation imposant ses desseins. Impliqué dans 72% des réussites neuchâteloises jusque-là, Nuzzolo a pu cette fois se croire maudit. Parfaitement lancé par Kamber pour se présenter seul face au gardien, le buteur a d’abord perdu son duel face à Faivre (9e). Puis sur un nouveau service de Kamber, lui-même décalé par Serey Die, le No 14 a contrôlé le ballon avant de se retourner. Mais sa frappe a heurté la transversale (25e)…

Thoune? Sa seule occasion devait se résumer alors en une frappe de Sorgic dans les bras de Walthert, tout heureux de l’aubaine, alors que l’attaquant avait échappé à la surveillance de la défense (29e).

Deux jaunes en six minutes

Mais l’exploit d’une première période disputée parfois entre les flocons allait revenir à Chris Kablan, le latéral gauche trouvant moyen de voir rouge après avoir récolté deux avertissements en l’espace de six minutes, pour des fautes aussi inutiles que grossières sur Pululu et Gomes.

Afin d’exploiter cette supériorité numérique, Stéphane Henchoz a alors profité de la pause pour prendre une décision forte en effectuant un double changement, amenant à la fois des centimètres avec Ademi et de la vitesse avec Tréand.

On alors vu Xamax monopoliser le ballon, faire courir son adversaire sans vraiment réussir à le mettre hors de position. La malchance s’en mêla aussi puisqu’une tête de Pickel effleurée par Faivre finit sur le montant (54e). Xamax ne demeurait toutefois pas à l’abri d’un accident; qui faillit se produire lorsque Spielmann se retrouva seul devant Walthert sans... réussir à cadrer sa reprise (58e).

Après une tête mal cadrée de Nuzzolo, les visiteurs allaient trouver la faille sur une extraordinaire frappe d’Ademi. Certes dominateur, Xamax allait trembler jusqu’au bout. Il fallait même un sauvetage de Walthert à la 90e (frappe de Tosetti) pour préserver une victoire qui rapproche les Neuchâtelois du maintien. Dans les arrêts de jeu, le remplaçant Ramizi libérait définitivement les siens.

Thoune - NE Xamax 0-2 (0-0)

Stockhorn Arena, 5244 spectateurs. Arbitre: M. Schnyder.

Buts: 75e Ademi 0-1, 93e Ramizi 0-2.

Thoune: Faivre; Glarner, Rodrigues (79e Hunziker), Sutter, Kablan; Stillhart, Fatkic (78e Karlen); Tosetti, Costanzo, Spielmann (74e Salanovic); Sorgic. Entraîneur: M. Schneider.

NE Xamax: Walthert; Sejmenovic, Oss, Djuric; Gomes, Serey Die, Pickel (79e Ramizi), Kamber (46e Tréand); Doudin; Pululu (46e Ademi), Nuzzolo. Entraîneur: S. Henchoz.

Notes: Thoune sans Ziswiler, Hediger, Joss (blessés). Xamax sans Le Pogam (blessé), ni Nicastro, Fejzulahi, Santana, Huyghebaert, Corbaz, Qela, Nimani, Karlen (pas convoqués). 25e: frappe de Nuzzolo sur la latte. 54e: tête de Pickel sur le poteau.

Avertissements: 19e Oss, 30e Pululu, 31e Kablan, 62e Djuric (suspendu contre Zurich), 77e Glarner, 85e Nuzzolo (suspendu contre Zurich).

Expulsion: 37e Kablan (faute sur Gomes/2e avertissement).

(nxp)