Nadal n’en a pas marre de jouer les héros

Au premier set, Rafael Nadal ne courait même pas, il regardait passer les balles comme d’autres les filles, et même son clan semblait plongé dans une espèce de cosse estivale, chemises à fleurs sur des cœurs ouverts à l’inconnu(e). On en était là, à voir Dominic Thiem défoncer son aîné avec l’outrecuidance de ses 25 ans, à imaginer que cette fois, peut-être, mais oui, New York célébrerait la veine d’une jeunesse triomphante; quand les douze coups de minuit nous ont sonné les cloches…

Au quatrième set, Rafael Nadal ne suffoquait même plus, il enfilait les passings gagnants comme d’autres le citron vert dans la bouteille de bière, avec le poignet sûr et les biceps gonflés à bloc. On en était là, à penser que Dominic Thiem fera un beau vainqueur, un jour, sans doute, quand Nadal et Federer auront 62 ans. Quelle histoire! Quel match! Quelle tirade: 0-6 6-4 7-5 6-7 (4) 7-6 (5).

Il était 3 heures du matin, il restait une douzaine de journalistes dans la salle et plus une seule goutte de café dans les thermos, quand Don Rafael est venu rendre compte de ses péclotées initiales. «J’ai connu un début très difficile. À 4-0, je me suis dit: «Réveille-toi! Oublie ça et reste dans le coup au deuxième set!» Par la suite, je suis revenu dans le rythme, enfin.»

Il gagne toujours à la fin

Dominic Thiem a tout perdu, mais il n’était même pas déçu, dans le fond. Presque envie de chanter du Sinatra, fier d’avoir participé à ça («to be a part of it»), d’avoir atteint des sommets («the top of the heap»), dans la ville qui ne dort jamais (fin du match à 1 h 45), «New York, New York». «Je n’oublierai jamais», a promis l’Autrichien.

Exténué, le minot a smashé la balle de match dans le décor, sous le regard horrifié de son clan où même la copine Kiki (Mladenovic), même le coach Bresnik, sous son chapeau de paille farfelu, semblaient comprendre qu’il y avait une fatalité à tout, dans le tennis, et que le moment était venu de l’admettre, qu’on puisse enfin aller se coucher: Nadal est comme Batman, il gagne toujours à la fin, dût-il y laisser un ligament ou un ménisque. Il est indestructible. Indémontable. Tellement meilleur que presque tout le monde…

Il est plus fort physiquement que Thiem, de sept ans son cadet, dont le préparateur physique est pourtant une sommité européenne de la souffrance sollicitée. Plus fort techniquement, quoi qu’on en dise, avec son éventail de possibilités sans limites, prise de balle précoce ou descendante, trajectoires longues et bombées ou fulgurantes et à plat, conclusion à la volée ou en bout de course. Plus fort mentalement, aussi, que la majorité de ses semblables (s’il en est), à circonscrire chaque action dans l’instant présent, avec une intensité irrationnelle, sans arrière-pensée liée à l’enjeu ou au résultat.

Nadal est de ces prodiges qui appliquent tous les mantras du tennis moderne, quand d’autres se contentent de les épeler: rester concentré, travailler dur, penser positif, saisir sa chance. Certains cherchent des problèmes, lui trouve des solutions: depuis quelques jours, l’Espagnol porte un gilet thermique au changement de côté, une à deux fois par heure, afin de réduire sa température corporelle. Il traque les potentiels d’amélioration, il explore les nouvelles pistes de progression, il regarde partout, sans relâche. Revenons à cet exemple qui dit tout: il emprunte une veste thermique aux marathoniens quand d’autres cherchent encore leur salut dans le filament d’air d’un ventilo de chez Bricomania!

Deux jours pour récupérer

Nadal s’épanouit dans le baroud, dans la difficulté, dans le péril, quand d’autres fuient leur responsabilité à la première balle de break. Il toise et ratiboise, il mortifie sans penser à mal. À l’heure (tardive) de la poignée de main, il a dit «sorry» et Thiem a bien ri: «Je doute sincèrement que Rafa soit désolé.» Il a dit que deux jours seraient amplement suffisants pour récupérer, et tout le monde a bien compris qu’il était fatigué.

Fin de la discussion, question suivante: face aux mines de Juan Martin Del Potro, Nadal peut-il enquiller un quatrième combat homérique, vraiment, après ceux qui l’ont opposé à Karen Khashanov (4 h 23’), Nikoloz Basilashvili (3 h 19’) et Dominic Thiem (4 h 49’)? Il faudrait être stupide, atrophié, ou retenu en otage dans une grotte depuis dix ans, pour en douter une seconde.

Qui a peur de Serena Williams?

Dans la vie comme sur le court, Karolina Plishkova cherche rarement l’échange, mais quand elle parle, ses mots frappent juste – comme ses coups, si tout va bien. En trois phrases, la perdante du jour (6-4 6-3) a résumé quinze années de tennis féminin: «Peu importe que Serena soit classée dix-septième ou dix-huitième mondiale. Elle est toujours la plus forte. Les trois autres filles du tableau, je les connais bien, elles ne sont pas mauvaises, mais j’ai l’impression que Serena peut toutes les battre.»

Elle peut tout, Mme Williams, même après un accouchement difficile, même après des mois sans jouer, même après la pire défaite de sa carrière (6-1 6-0) concédée en juillet, sous les assauts mal assurés de Johanna Konta – défaite qu’elle attribuera plus tard à la libération sur parole du meurtrier de sa sœur.

Partie de rien, revenue de tout, Serena traverse les âges la tête haute. Comme Nadal ou Federer, elle exerce sur ses rivales postpubères une autorité que la logique sportive ne saurait complètement respecter, mais que son vécu, sa posture, ses titres renforcent avec le temps; et Dieu sait s’il s’en est écoulé depuis sa grande entrée dans le tennis professionnel, au bras de papa, en jupette et dreadlocks bariolés.

Il suffit d’un cri, d’un regard, d’une accélération de coup droit, pour foudroyer jusqu’aux plus intrépides, éternelle jeunesse cantonnée à des fonctions subalternes, dont une partie dépasse doucement la trentaine (pardonnez-nous nos offenses, Maria Sharapova).

«Au début, je l’ai sentie un peu nerveuse, a témoigné Karolina Plishkova. Je sais que Serena peut avoir des «trous» et commettre des erreurs grossières. Mais je sais aussi qu’elle peut tourner le match en un mouvement… Elle est capable de frappes extraordinaires, c’est dingue.»

Serena Williams peut-elle remporter l’US Open? «J’en suis proche, mais honnêtement, je m’en sens si loin», a-t-elle dramatisé. «Qui ose encore en douter», a lâché Karolina Plishkova, partie sans un mot de plus.

